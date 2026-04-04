Иран потролил Трампа за поиски пилота США и пообещал за него 'ценный приз'

Государственное телевидение обещает вознаграждение за захват пилотов, а власти Ирана высмеивают заявления США о "полном уничтожении" их сил.

Иранские государственные СМИ призвали местных жителей помочь в поисках американского пилота, который катапультировался из сбитого истребителя США над юго-западной частью страны.

Как сообщает Sky News, региональный канал государственного телевидения заявил, что пилот катапультировался над провинцией Кохкилуе и Бойер-Ахмад. В эфире прозвучало обращение к населению: в случае захвата пилота живым и передачи его полиции обещают "ценное вознаграждение".

Сначала ведущие даже призывали зрителей открывать огонь по американцам, однако впоследствии риторику изменили – теперь граждан просят сотрудничать с правоохранительными органами.

Провинция Кохкилуе и Бойер-Ахмад – преимущественно сельский регион примерно в 500 километрах от Тегерана.

На этом фоне спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф высмеял ситуацию, заявив, что США якобы перешли от громких заявлений о "смене режима" к поискам своих пилотов.

Его комментарии стали ответом на предыдущие заявления президента США Дональда Трампа и министра обороны Пита Хагсета, которые утверждали, что Иран понес сокрушительные потери и фактически утратил военный потенциал.

В частности, Трамп на этой неделе заявлял, что иранскую военную инфраструктуру якобы "отбросили на 15–20 лет назад" и что у страны нет полноценного флота, армии и авиации.

Впрочем, последние события и заявления Тегерана свидетельствуют о том, что конфликт остается напряженным, а информационная война между сторонами только усиливается.

Сбитие американских самолетов над Ираном

Вчера впервые с начала войны в Иране армия режима аятолл сбила американский боевой самолет F-15E. Один из членов экипажа был спасен, другого еще ищут.

Впоследствии в районе Персидского залива разбился второй боевой самолет ВВС США, и единственный пилот был благополучно спасен. Штурмовик A-10 Warthog упал недалеко от Ормузского пролива примерно в то же время, когда над Ираном был сбит истребитель F-15E ВВС США.

Эти инциденты имеют серьезный политический резонанс. Они прямо противоречат предыдущим заявлениям американского руководства о "полном контроле" над иранским небом.

