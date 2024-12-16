Высокая представительница ЕС Калас отмечает, что Украина нуждается в большей поддержке.

Миссия Евросоюза по оказанию военной помощи Украине до конца зимы подготовит 75 тыс. военных Сил обороны Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель ЕС Кая Каллас сказала на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне глав МИД стран-членов.

"Мы должны поддержать Украину военно. До конца зимы Евросоюз подготовит 75 тыс. украинских военных. В этом месяце Евросоюз предоставил Украине 4,2 млрд евро поддержки в ее бюджет. И с января мы будем предоставлять 1,5 млрд евро ежемесячно", - подчеркнула Каллас.

Видео дня

В то же время, как отметила топ-дипломат ЕС, Украина нуждается в еще большей поддержке.

По ее словам, сегодня к заседанию министров благодаря видеосвязи присоединился министр иностранных дел Андрей Сибига и проинформировал об очень сложной ситуации для Украины на фронте.

"Мы все услышали его громко и четко - Украина нуждается в большем количестве снарядов, более сильной противовоздушной обороне и также большей поддержке для ее собственной оборонной промышленности. И мы должны дать Украине то, что ей нужно, чтобы выиграть в войне", - отметила Каллас.

Также она напомнила, что сегодня в Евросоюзе продолжили усилия по ограничению способности России вести войну. В частности, был одобрен 15-й пакет санкций против России. Новые ограничительные меры направлены, в том числе, на российский теневой флот, чиновников из Северной Кореи и впервые против китайских компаний по производству дронов для Москвы.

"Наш посыл очень четкий - вы не можете разжигать войну в Европе и избежать наказания. В то же время, Украина нуждается в нашей поддержке на поле боя. Чем сильнее они (украинцы - УНИАН) на поле боя - тем сильнее они за столом переговоров. Не только чтобы просто держаться, но и перевести баланс в свою пользу. Потому что Путин не остановится, пока его не остановят", - сказала Каллас.

По ее убеждению, падение режима Башара Асада в Сирии показало, что "Россия ослаблена и что вы не можете делать ставку на Путина, потому что он не поддерживает вас, когда вы в нем нуждаетесь".

Помощь ЕС Украине

8 ноября Совет ЕС одобрил решение о продлении мандата Миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине на следующие два года - до 15 ноября 2026 года. В бюджете предусмотрено выделение почти 409 млн евро на период с 14 ноября 2024 года до 15 ноября 2026 года. Эта миссия остается ключевым инструментом военной поддержки Евросоюза для Украины. Главная цель миссии заключается в содействии укреплению военного потенциала ВСУ.

По состоянию на ноябрь 2024 года эта Миссия ЕС уже подготовила 63 тыс. украинских солдат и это равно десяти бригадам.

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