Последствия стратегической недооценки и недостаточной подготовки Европы становятся очевидными, и континенту придется решать, предупреждают аналитики.

Европейские лидеры сталкиваются с самым сложным моментом в попытке сохранить трансатлантический союз, после того как Белый дом опубликовал 33-страничную Стратегию национальной безопасности, подписанную президентом Дональдом Трампом.

Как пишет Bloomberg, документ предупреждает, что Европа рискует "быть уничтоженной", если не изменит политику и подходы к безопасности.

Для лидеров ЕС, таких как британский премьер Кир Стармер, французский президент Эммануэль Макрон и немецкий политик Фридрих Мерц, послание Белого дома стало сигналом тревоги: оно прозвучало в критический момент, когда война России в Украине может перейти в решающую фазу.

Европейские дипломаты выражают беспокойство из-за попыток США заключить сделку с Россией, которая потенциально может подорвать позицию Запада и заставить Европу действовать самостоятельно. Раскрытие информации о том, что посланник США Стив Уиткофф советовал Кремлю, как подать план Трампу по Украине, еще больше подорвало доверие континента к администрации США.

В то же время США в стратегии заявили, что европейские чиновники имеют "нереалистичные ожидания" относительно войны и страдают от "недостатка самоуверенности" в отношениях с Россией. Это особенно обостряет ситуацию для Великобритании, которая пытается оставаться надежным союзником США и поддерживать военную и финансовую помощь Украине.

Европейские дипломаты сообщают, что общение с американской и украинской сторонами в последнее время не было легким. Лидеры стран Европы пытаются избежать раскола с США, но готовятся к сценарию, в котором Трамп может уйти от участия в конфликте или изменить свои приоритеты, оставив Европу один на один с вызовами безопасности. Основными рисками являются прекращение военной помощи и ограничение доступа к разведывательным данным, что может ослабить оборонительные возможности Киева.

"Остается риск того, что США отойдут от всей этой проблемы и оставят европейцам решать ее вопросы", - сказал Джон Форман, бывший британский атташе по вопросам обороны в Москве и Киеве. "Заявления о том, что они будут стоять "бок о бок столько, сколько нужно", не является стратегией... Европе придется решить, может ли она позволить себе продолжать поддерживать Украину военно и финансово".

Западноевропейские чиновники предупреждают, что последствия стратегической недооценки и недостаточной подготовки Европы становятся очевидными, и континенту придется решать, сможет ли он поддерживать Украину без надежной поддержки США.

Агентство пишет, что главная цель континента - избежать ситуации, когда "США заставят разбитого Зеленского вывести войска с украинского Донбасса и согласиться на соглашение без каких-либо серьезных гарантий безопасности со стороны Америки". Европейские чиновники говорят, что это не будет справедливым миром и только поощрять будущую более широкую войну с Россией. Делегации с континента отправятся в США в ближайшие дни, чтобы обсудить состояние переговоров.

"Европа привыкла к американскому защитному одеялу, годами недофинансировалась, игнорировала предупредительные признаки разъединения и не была должным образом подготовлена", - сказал Форман. "Последствия этой стратегической ошибки теперь очевидны".

Новая стратегия США шокировала Европу

Как сообщал УНИАН, администрация президента США Дональда Трампа заявила в пятницу, 5 декабря, что Европа сталкивается с "суровой перспективой исчезновения цивилизации". Поэтому США пообещали поддерживать единодушные "патриотические" партии по всему континенту, чтобы предотвратить будущее, в котором "некоторые члены НАТО станут преимущественно неевропейскими".

В стратегии национальной безопасности США указывается, что Америка должна "культивировать сопротивление" по всей Европе, поддерживая политические партии, которые борются против миграции и продвигают национализм.

Примечательно, что в документе Европейский Союз и другие "транснациональные органы" обвиняются в подрыве свободы и суверенитета, цензурировании свободы слова и нарушении основных принципов демократии, чтобы подавить политическую оппозицию.

Впоследствии западные СМИ писали, что США и Европа поссорились из-за новой стратегии безопасности. Изложенный документ США вызвал острую реакцию во всей Европе.

