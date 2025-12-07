Генеральный директор JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон заявил, что Европе угрожает медленная бюрократия, которая вытеснила бизнес, инвестиции и инновации.

Нынешняя "слабая" Европа представляет собой серьезную экономическую угрозу для США. Об этом сказал Джейми Даймон, глава крупнейшего банка США JPMorgan Chase, выступая на Reagan National Defense Forum, написал Bloomberg.

"Европа имеет реальную проблему. Они вытеснили бизнес, инвестиции и инновации. Это начинает возвращаться бумерангом", - заявил Даймон.

По его мнению, несмотря на социальную безопасность и успешную реформу по введению евро, сейчас Европейский Союз слаб. Ведь ЕС чрезмерно забюрократизирован, а его развитие тормозят постоянные политические трудности.

В то же время, он отметил, что укреплять необходимо именно Европейский Союз. Даймон давно заявлял, что фрагментированная Европа является одним из главных вызовов, с которыми сталкивается мир.

"Если Европа распадется, "America First" больше не будет. Это ударит по нам сильнее, чем по кому-то другому - они наш главный союзник по всем параметрам, включая общие ценности, которые действительно важны", - пояснил он.

Даймон похвалил администрацию Трампа за сокращение бюрократии: "Они применяют топор к регуляциям, которые сдерживали Америку. Это хорошо - и мы можем это сделать, не жертвуя безопасностью".

Он также считает, что США должны помочь Европе стать сильнее. И для этого, по его мнению, нужно разработать долгосрочную стратегию.

Издание также отметило, что банк JPMorgan объявил об инвестициях до 1,5 трлн долларов в течение 10 лет в сферы, укрепляющие экономическую безопасность США: оборону, энергонезависимость, передовые технологии и цепочки поставок. Банк выделит до 10 млрд долларов собственного капитала на поддержку стратегических компаний.

Современная Европа и США - больше оценок

Как писал УНИАН, на фоне опубликованной Стратегии США о нацбезопасности, Европа сталкивается с новыми угрозами. Документ предупреждает Европу, что необходимо менять подходы к безопасности. При этом лидер европейских стран пытаются избежать раскола с США.

Аналитики считают, что новая стратегия США предупреждает Европу, что странам континента придется самостоятельно сдерживать российскую угрозу. А США, считают специалисты, поставили себе цель иметь хорошие отношения с Россией, а не ЕС.

