Арктика становится все более "горячей" с геополитической точки зрения.

США объявили зоной своего контроля обширные территории морского шельфа в Арктике, на которые претендует в том числе Россия. В Москве пообещали "реагировать жестко".

Как сообщает Государственный дерпартамент США, речь идет об акваториях Арктики и Берингового моря общей площадью около 1 млн км², что почти вдвое больше, например, площади Украины. Формальным основанием для расширения зоны контроля являются международные правила, позволяющие государствам распространять правовой режим исключительной экономической зоны на прилегающий к ней континентальный шельф.

По данным Bloomberg, за счет контроля над шельфом США хотят получить доступ к наличествующим там полезным ископаемым, в том числе к месторождениям нефти и газа. Хотя в Госдепе утверждают, что их решение "затрагивает географию, а не ресурсы".

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Первый зампред комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия также претендует на эту часть шельфа и готова отстаивать свои интересы.

"Россия должна реагировать достаточно жёстко. Потому что все страны, которые имеют отношение к региону Арктики, должны иметь равные права. Мы им (США) и так в своё время (в 1990-м году) уступили, благодаря решению Шеварнадзе бездумному, большой шельф. Аппетит приходит во время еды. Мало ли, что они претендуют. У России точно такие же права, как и у американцев, если не больше", – заявил он.

Борьба за Арктику

Как писал УНИАН, НАТО беспокоит китайское судоходство по российскому северному морскому пути. Опасность в том, что коммерческие и научные интересы могут стать предвестниками китайского военного присутствия в Арктике. Альянс обеспокоен целями Китая, учитывая его все более тесные связи с Россией, включая сотрудничество в области энергетики и транспорта, которое привело к резкому увеличению поставок российской нефти в Китай через арктические воды.

Эксперты предупреждают, что следующее противостояние РФ с Западом состоится в богатой ресурсами Арктике. Долгое время этот регион мира находился в стороне от геополитики, но изменение климата делает Арктику все более интересной с экономической точки зрения.

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