Арктика является стратегическим приоритетом для президента России Владимира Путина.

Арктика является международно-нейтральной зоной, которая долгое время находилась в стороне от геополитики. Но изменение климата вызвало необычайно высокий уровень активности в этом отдаленном полярном регионе, поэтому столкновение стратегических интересов и таяние льдов могут коренным образом изменить его.

Как пишет Bloomberg, управление Арктикой внезапно оказалось под вопросом из-за изоляции России, крупнейшего арктического государства, из-за войны с Украиной. Работа Арктического совета - главного органа сотрудничества между восемью странами - находится в подвешенном состоянии. Его заседания были приостановлены с прошлого года, и никто точно не знает, что произойдет после 11 мая, когда Россия должна передать председательство Норвегии.

Россия остается членом совета и поэтому "в принципе" будет вовлечена в принятие любых решениях или действия, считает Арктический посол Королевства Дания Томас Винклер. Но то, как это на будет происходить в нынешнем политическом климате, "все еще рассматривается", сказал он.

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Bloomberg пишет, что статус-кво Арктики находится под угрозой, что может навредить научному сотрудничеству, которое процветало со времен окончания холодной войны. Ситуация усложняется глобальным потеплением, влиящим на регион, а также гонкой за ее ресурсами - возможно, миллионами баррелей нефти и богатыми месторождениями полезных ископаемых.

Страны включаются в борьбу за Арктику

Хотя никто не "владеет" Северным полюсом, страны, территории которых окружают центральную часть Северного Ледовитого океана, уже обладают правами, выходящими далеко за пределы их береговой линии, в соответствии с международным правом. Теперь три из них - Россия, Канада и Дания (владеющая территорией Гренландии) - перерисовывают карты и выступают за более широкие суверенные права на то, что находится под океаном: огромную полосу арктического морского дна, простирающуюся через Северный полюс. Четвертая страна, Норвегия, несколько лет назад выдвинула более скромные доводы в пользу изменения границ.

То, как в конечном итоге будут очерчены границы, если использовать дипломатическую терминологию, зависит от того, насколько далеко континентальный шельф простирается за пределы побережья каждой страны. Все три страны заявляют, что их континентальные шельфы простираются до подводного горного хребта под названием Хребет Ломоносова.

Страны по-прежнему смогут свободно перемещаться по территории, которая останется международными водами. Но природные ресурсы под этими водами могут быть огромными, и их можно захватить. Развернувшееся соперничество может иметь серьезные последствия для тех, кто контролирует ключевые ресурсы, и для климата.

Четыре страны утверждают, что они претендуют на расширенные права на Арктику в соответствии с международным правом, исходя из геологических факторов. Каждая из них уже обладает юрисдикцией над исключительной экономической зоной (ИЭЗ), простирающейся ниже центральной части Северного Ледовитого океана.

При этом, пишет Bloomberg, Арктика является стратегическим приоритетом для президента России Владимира Путина.

Изменения в последней стратегии России в отношении Арктики, изложенные в документе о внешней политике, подписанном Путиным 31 марта, исключают упоминания о "конструктивном международном сотрудничестве". Политический документ обещает дать отпор недружественным государствам, надеющимся милитаризировать регион, и установить более тесные связи сотрудничества с неарктическими государствами, "проводящими конструктивную политику в отношении России", что, возможно, относится к Китаю, у которого также есть амбиции в полярном регионе.

США, еще одна арктическая держава, сохраняют приверженность региону и Арктическому Совету, говорится в заявлении представителя Госдепартамента. Но действия России против Украины "препятствуют сотрудничеству, координации и взаимодействию, которые характеризуют работу Арктического совета", - сказал представитель Госдепа.

Bloomberg также отмечает, что после вступления в НАТО Финляндии и Швеции, Россия станет единственной арктической державой, которая не является членом Североатлантического альянса.

"Через 50 лет кто знает, то ли мы все еще будем отчаянно пытаться добыть последние оставшиеся запасы нефти и газа, то ли мы будем остро нуждаться в новых редкоземельных минералах, а они могут быть расположены в этой части Арктики", - отмечает старший научный сотрудник Норвежского института Фритьофа Нансена и эксперт по арктической безопасности и геополитике Андреас Остхаген.

Вот тут-то и возникают перекрывающиеся претензии на права на морское дно, пишет Bloomberg.

Россия, Дания и Канада заявляют, что хребет Ломоносова, который пересекает полюс, является продолжением континентального шельфа, простирающимся от его береговой линии до центральной части Северного Ледовитого океана. В соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву это предоставит исключительные суверенные права на природные ресурсы на полярном морском дне и ниже его, за пределами исключительных экономических зон, которые простираются до 200 морских миль от их берегов.

Норвегия также подала заявку, но она не доходит до Северного полюса.

Между тем США не ратифицировали Конвенцию ООН, но, возможно, все равно готовят свои собственные претензии.

"США десятилетиями собирали данные об Арктике, и мы постоянно слышим, как могут появиться претензии", - сказала Ребекка Пинкус, директор Полярного института в вашингтонском аналитическом Центре Вильсона. В конечном счете, США вступят в борьбу, считает она, хотя бы для того, чтобы иметь возможность контролировать использование хотя бы части ресурсов.

Борьба за полезные ископаемые в Арктике

Получение доступа к потенциально прибыльным ресурсам - одна из основных причин, по которой страны подают заявки, пишет Bloomberg. Тем не менее считается, что арктическое морское дно, хоть и остается в значительной степени неисследованным, содержит большие запасы ископаемого топлива, металлов и важнейших минералов. Доступ к ним станет легче, когда в результате глобального потепления растает морской лед.

"Самая последняя циркумарктическая оценка Геологической службы США была проведена в 2008 году. По ее данным, за Полярным кругом находится около 90 миллиардов баррелей неразведанной нефти и 1670 триллионов кубических футов газа, а также критически важные металлы и минералы, необходимые для электрификации", - говорится в статье Bloomberg.

Тем не менее, большая часть этого относится к наземным исследованиям. А морские месторождения металлов на континентальном шельфе Арктики до сих пор в значительной степени не исследованы, хотя геологи предполагают, что они могут быть значительными.

Влияние глобального потепления на Арктику

Изменение климата облегчит доступ к этим областям, разведку и добычу, а также доставку любых ресурсов. Арктика прогревается в четыре раза быстрее, чем остальная часть земного шара, и этот темп увеличивается. В своем отчете "Состояние криосферы" за 2022 год Международная инициатива по климату криосферы (ICCI) пришла к выводу, что до 2050 года в Арктике будет лето безо льда.

Ожидается, что это усугубит множество разрушительных климатических последствий. В то время, как лед защищает Землю, отражая солнечное тепло, открытая вода делает противоположное, ускоряя потепление. Изменения в температурном разрыве между быстро нагревающейся Арктикой и более низкими широтами могут сделать глобальные погодные условия еще более экстремальными, а потеря льда и изменения в циркуляции океана нарушат среду обитания морских животных.

Изменения на суше создают свои петли обратной связи в Арктике. Оттаивающая вечная мерзлота выбрасывает в атмосферу углекислый газ, ускоряя потепление, которое ускоряет оттаивание. Таяние ледников заставляет уровень моря повышаться быстрее и выше.

Экономическое развитие в Арктике создает риски для коренного населения, биоразнообразия и, особенно в случае разработки ископаемых видов топлива, для климата, который уже меняется быстрее, чем люди могут адаптироваться.

Добыча ископаемого топлива и глубоководная добыча полезных ископаемых в той части мира, которая имеет решающее значение для климатической защиты планеты, вызывает большие споры. Но завоевание суверенных прав на оффшорные ресурсы может быть связано не только с эксплуатацией, но и с защитой.

"Если у вас есть право на морское дно, у вас также есть право сказать, что разработка этих ресурсов запрещена. Речь идет не только об экономической логике. Это также может быть связано с экологической логикой", - считает доцент Королевского колледжа обороны Дании Марк Якобсен.

Также, все стороны хорошо осознают стратегическую военную важность региона, поскольку таяние открывает новые маршруты для кораблей и подводных лодок над вершиной планеты. Это только приобрело значение в результате агрессии Москвы, пишет Bloomberg.

Пока что Северный полюс - одно из самых нетронутых мест на Земле - принадлежит всем и никому. Как только все геологические данные будут проверены, пути назад для Арктики уже не будет.

Арктический совет - другие новости

Как сообщал УНИАН, Арктический совет был создан в 1996 году Данией, Финляндией, Исландией, Канадой, Норвегией, Россией, Швецией и США. Его задачами являются устойчивое развитие, охрана окружающей среды, исследования, мониторинг изменений климата и помощь коренным народам региона.

Однако, полномасштабное вторжение РФ в Украину фактически парализовало работу Совета. Однако в июне организация сообщила о возобновлении работы над проектами, в которых не участвовала Россия. Около 70 проектов, составляющих примерно половину работы, утвержденной к февралю, снова запущены.

В этом году председательство в Арктическом совете должно перейти от России к Норвегии, и Осло находится в "конструктивном процессе" с Москвой для обеспечения передачи главенства.

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