Арктический регион давно является ключевым для нефтегазового сектора России, а также для ее ядерной обороны.

Несмотря на большие потери на войне с Украиной Россия продолжает развивать свои военные базы в регионах Крайнего Севера вблизи Арктики.

К таким выводам журналисты CNN пришли после изучения спутниковых снимков, которые издание получило от компании Maxar Technologies. На фото показан целый ряд российских радиолокационных баз и взлетно-посадочных полос, которые были усовершенствованы за последний год.

"Арктический регион давно является ключевым для нефтегазового сектора России, а также для ее ядерной обороны, поскольку в этом районе располагается значительная часть современного ядерного оружия и подлодок", – говорится в материале.

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Издание отмечает, что Арктика жизненно важна для России еще и потому, что тающие льды открывают новые морские пути из юго-восточной Азии в Европу.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что недавняя напряженность заставила альянс "удвоить свое присутствие на севере" в ответ на действия РФ.

"Кратчайший путь из России в Северную Америку лежит через Северный полюс Арктики. Следовательно, стратегическая важность этих районов не изменилась из-за войны в Украине. Поэтому мы видим, что Россия вновь открывает старые советские базы, военные объекты", – добавил Столтенберг.

Как пишет СNN, война в Украине усилила присутствие НАТО в регионе. Как только Финляндия и Швеция присоединятся к альянсу, семь из восьми арктических государств станут членами НАТО.

При этом, по словам генсекретаря НАТО, страны блока все больше волнуют потенциальные диверсии против нефтяной и газовой инфраструктуры Норвегии. Пока российская энергетика находится под санкциями, однако норвежский природный газ составляет более 20% поставок в Европу.

"После диверсии в Балтийском море мы удвоили наше присутствие с кораблями, подлодками, морскими патрульными самолетами в Балтийском и Северном морях, частично для мониторинга, для лучшей ситуационной осведомленности, но также для того, чтобы послать месседж России о сдерживании и готовности защитить эту критическую инфраструктуру", – резюмировал Столтенберг.

Ситуация в арктическом регионе

В пятницу, 16 сентября, Россия начала военные учения в восточной части Северного Ледовитого океана — как раз напротив Аляски. Они получили название "Умка-2022" и включают подготовку к потенциальным боевым действиям в арктическом регионе.

В августе 2022 года, на седьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг заявил о том, что НАТО и Соединенные Штаты должны усилить присутствие в Арктике на фоне роста военной активности России.

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