Офицер считает, что на фоне войны не стоит рассчитывать, что северный морской путь будет использоваться лишь для коммерческих целей.

НАТО беспокоит китайское судоходство по российскому северному морскому пути. Опасность в том, что коммерческие и научные интересы могут стать предвестниками китайского военного присутствия в Арктике.

"Мы знаем, что на борту этих судов находятся военные ученые", - заявил адмирал Роб Бауэр, возглавляющий Военный комитет НАТО. "Они не заявляли, что не будут использовать эти корабли в военных целях".

Альянс обеспокоен целями Китая, учитывая его все более тесные связи с Россией, включая сотрудничество в области энергетики и транспорта, которое привело к резкому увеличению поставок российской нефти в Китай через арктические воды.

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Высказывания Бауэра последовали за его выступлением на конференции Arctic Circle Assembly в Рейкьявике, в ходе которой он выразил обеспокоенность укреплением связей между Россией и Китаем.

"В то время как намерения России в Арктике становятся все более ясными, намерения Китая в отношении этого региона остаются затуманенными", - сказал он аудитории.

Гао Фэн, специальный представитель Китая по вопросам Арктики, в своем выступлении на конференции не стал напрямую касаться комментариев Бауэра.

"Напряженность в Арктике не только затруднит наше сотрудничество, но и повлияет на глобальную стабильность", - сказал Гао Фэн. "Китай и другие азиатские страны могут играть важную роль в защите, исследовании, развитии и управлении Арктикой".

В качестве первого шага к регулярным небольшим контейнерным перевозкам по Северному морскому пути китайский грузовой корабль совершил трехмесячный круговой рейс из Балтийского моря в Китай, а перестройка коммерческих связей России после вторжения на Украину привела к увеличению поставок нефти в Китай.

"Мы не можем быть наивными и ожидать, что эти новые маршруты будут использоваться только коммерческими судами", - заявил Бауэр.

В прошлом году на заседании группы Бауэр вызвал гнев одного из китайских дипломатов, который обвинил его в высокомерии. В ответ Бауэр спросил, почему Китай не осудил нападение России на Украину.

Российская угроза в Арктике – что известно

Россия вкладывает значительные средства в строительство арктических авиабаз и других объектов инфраструктуры. Хотя бюджетные ограничения, связанные с войной против Украины, задержали поставку новых ледоколов, ее значительные военно-воздушные и военно-морские силы в Арктике остаются нетронутыми.

НАТО должна быть готова к конфликтам в регионе, учитывая способность России действовать в Арктике, сказал Бауэр на конференции. Тем не менее, по его словам, НАТО не опасается, что Арктика "немедленно превратится в горячую точку".

В свою очередь координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что США следят за нарастающими поставками российской нефти в китайские порты по Северному морскому пути, что свидетельствует о расширении сотрудничества между Китаем и РФ в Арктике.

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