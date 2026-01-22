Трамп на новом 'Совете мира' пообещал урегулировать войну в Украине, - The Kyiv Independent

Официальные лица США не исключают, что "Совет мира" расширит деятельность на другие регионы конфликта, кроме Газы.

Президент США Дональд Трамп представил свой новый "Совет мира" во время церемонии подписания в Давосе 22 января. На ней присутствовали лидеры и официальные лица из 19 государств, подписавших соглашение, сообщает The Kyiv Independent.

Издание отмечает, что новый орган создан в первую очередь для надзора за соблюдением перемирия в Газе. Однако, по словам американских официальных лиц, его деятельность будет распространена на другие регионы конфликта.

Представитель Белого дома подтвердил изданию, что "Совет мира" может играть роль и в других ситуациях, при условии, что это будет по усмотрению председателя и с согласия соответствующих государств, не исключая участия в войне России в Украине.

"Это не просто "Совет мира", это совет действий. Это будет успешная инициатива, и вы видите это сегодня здесь, среди стран с разным историческим прошлым из разных частей мира", - заявил госсекретарь США Марко Рубио после подписания соглашения.

В статье отмечается, что в церемонии открытия были представлены такие страны, как Турция, Венгрия, Азербайджан, Армения, Аргентина, Пакистан, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.

Примечательно, что Беларусь, Израиль и Вьетнам заявили о намерении присоединиться к Совету, тогда как Франция, Норвегия и Швеция отказались.

Издание отметило, что Россия также получила приглашение и официально в Кремле заявили, что рассматривают возможность присоединиться, в то время как президент США Дональд Трамп утверждал, что Москва уже согласилась.

Добавляется, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, Киев также получил приглашение. Однако, по его мнению, любые такие усилия могут быть осуществлены только после окончания войны.

"Мы являемся врагами россиян. Беларусь – союзник России. Мы не можем быть с ними. Я думаю, что мониторинговая миссия будет эффективной только после окончания войны для нас", – пояснил Зеленский.

Издание поделилось, что критики выразили опасения, что Совет мира может стать конкурентом ООН. Однако глава Белого дома заявил, что он будет работать совместно с международной организацией.

Президент США является главой этого органа и выдвинул одним из условий взнос в размере 1 миллиарда долларов для обеспечения постоянного места.

В публикации говорится, что во время церемонии в Швейцарии Трамп приветствовал будущий "мир на Ближнем Востоке" и повторил свое утверждение, что он урегулировал восемь конфликтов. Более того, он пообещал, что "еще один наступит достаточно скоро", имея в виду войну в Украине.

Президент США признал, что война между Россией и Украиной является самой сложной для урегулирования на данный момент.

Издание отметило, что церемония подписания "Совета мира" состоялась в тот же день, когда посланцы Трампа, Стив Виткофф и Джаред Кушнер, должны были отправиться в Москву для обсуждения мирного плана для Украины, состоящего из 20 пунктов.

Виткофф выразил оптимизм относительно прогресса в переговорах, отметив, что обсуждения "сведены к одному вопросу".

По словам Зеленского, мирное соглашение уже "готово на 90%", несмотря на то, что некоторые самые сложные вопросы, в частности требование Москвы о передаче Украиной всего Донбасса, остаются нерешенными.

"Совет мира": последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский отметил, что "Совет мира" должен стать органом, который будет участвовать в надзоре за прекращением огня в Украине. Зеленский пояснил, что сейчас Украина не может быть в нем из-за присутствия России, которая является врагом для его страны, и Беларуси - союзника страны-агрессора. В то же время, он добавил, что дипломаты работают над этим приглашением.

Также мы писали, что российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия готова направить 1 млрд долларов в "Совет мира", чтобы получить статус постоянного члена. Однако глава Кремля предложил, чтобы эти средства были взяты из замороженных в США российских активов. Путин добавил, что Москва и Вашингтон обсуждают использование остальных замороженных в США российских средств для восстановления территорий, пострадавших из-за развязанной войны в Украине.

