Трамп признался, зачем позвал Путина в 'Совет мира'

Ранее Трамп сам же рассказывал о том, как Россия угрожает Гренландии и США.

Российский диктатор Владимир Путин согласился вступить в "Совет мира", созданный президентом США Дональдом Трампом. Об этом американский лидер сообщил, общаясь с журналистами в ходе экономического форума в Давосе, пишет The Moscow Times.

На вопрос, зачем Путина позвали в "Совет мира", если по словам самого же Трампа Россия представляет угрозу для США и Гренландии, американский лидер, заявил, что в этой организации ему нужны сильные политики.

"Мы хотим все страны, в которых у людей есть контроль, есть власть. Да, у меня там есть несколько спорных людей, но это люди, которые добиваются результатов, это люди, у которых огромное влияние. Если бы у нас были младенцы в "Совете", он бы не достиг слишком многого", – подчеркнул Трамп.

При этом американский президент заявил, что не знает "никого, кто не согласился" вступить в "Совет мира" по его приглашению.

"Совет мира" Трампа

Как писал УНИАН, на полях Всемирного экономического форума в Давосе Дональд Трамп официально объявил о начале деятельности "Совета мира". Сам Трамп был объявлен председателем новой организации, а также состоялось подписание инаугурационных документов, включая устав. К "Совету мира" присоединились Марокко, Бахрейн, Аргентина, Армения, Азербайджан, Болгария, Венгрия, Индонезия, Иордания, Казахстан, Косово, Пакистан, Парагвай, Катар, Саудовская Аравия, Турция, ОАЭ, Узбекистан и Монголия.

Трамп заявил, что "Совет мира" будет работать совместно с ООН. Он подписал инаугурационную резолюцию, определяющую мандат "Совета" в отношении Сектора Газа в соответствии с резолюцией СБ ООН №2803 о прекращении конфликта. По словам Трампа, новая структура позволит реализовывать масштабные инициативы вместе с ООН, включая демилитаризацию и восстановление Газы. Он выразил уверенность в успехе плана по Газе, назвал начало работы Совета первыми шагами к миру на Ближнем Востоке и к более безопасному будущему мира в целом.

