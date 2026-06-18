То, что мы сейчас наблюдаем на Ближнем Востоке – это Версальский мир 2.0, где в роли Германии выступают США. Пусть и не так категорично, как, в свое время, Германия отвечала "за разрушение угольных шахт в Бельгии и на севере Франции", а завуалированно, но Америка фактически признала поражение на данном такте войны с Ираном.

Иран оставляет за собой контроль за Ормузом в перспективе, сохраняет свою ракетную программу и получает отмену санкций и доступ к пакету финансирования на 300 млрд долларов.

По сути, Иран продал США ядерное оружие, которого у него никогда и не было, за эти 300 миллиардов.

Продал само намерение создать несколько ядерных боезарядов - 400 кг урана с обогащением до 50%. Как говорится, авторам Будапештского меморандума на заметку.

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А сколько Иран потратил на создание своей ядерной программы? Максимум, 3 млрд долларов.

Почему Меморандум с Ираном в Париже подписал Трамп, а не Джей Ди Вэнс? Слишком горькая пилюля. Она может убить шансы вице-президента в 2028 году на 8-летний политический цикл.

Трамп подписал соглашение по причине усиления риска глобального обвала. Первое заседание ФРС под председательством нового руководителя Кевина Уорша стало холодным душем для мировой финансовой системы.

Ставка оставлена без изменений. Инфляция растет. Ставки по кредитованию ФРС растут.

Доходность трежерис (казначейских облигаций США) растет. Достижение таргета по инфляции в 2% отложено до 2028 года...

Уже пять лет Америка не может войти в инфляционную норму, что стоило демократам президентства. И может стоить республиканцам.

Прозноз по темпам роста ВВП США снижен. Резко возросла вероятность увеличения ставок ФРС в конце года. То есть, Уорш, которого Трамп "назначил" для снижения ставок, рискует продолжить свою каденцию как и когда-то "проклятый" Трампом Пауэл – с увеличения базовой ставки.

Рынки закономерно падают.

Так что, по сути, Трамп подписал не соглашение с Ираном, а план спасения американского фондового рынка от самого большого с 2008-го года обвала.

А этом могло стать точкой отсчета масштабного кризиса для долларовой системы в целом.

Идея "подсадить" Иран на пакет финансирования в 300 млрд долларов является, в том числе, планом спасения нефтедоллара - так США хотя бы временно и частично "отвяжут" Иран от Китая и юаня и привяжут к доллару и США.

А Обама с его иранским кейсом "нервно курит" в углу кубинскую сигару: его соглашение с Ираном было на порядок лучше, чем нынешнее и на несколько порядков менее затратно.