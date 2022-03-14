Власти страны приняли решение на основе информации от спецслужб.

Власти Словакии решили выслать из страны трех дипломатов Российской Федерации. Они должны выехать за пределы страны в течение 72 часов.

Об этом сообщает Reuters.

Словакия приняла решение о высылке сотрудников российского посольства, основываясь на информации, которую предоставили спецслужбы.

"Министерство иностранных дел настоятельно призывает посольство Российской Федерации, чтобы его представители осуществляли свою деятельность в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях", – говорится в сообщении.

При этом имена российских дипломатов, которых высылают из Словакии, не назвали.

Как ранее сообщал УНИАН, российские дипломаты часто попадают в шпионские скандалы. Одним из показательных моментов стал скандал с Чехией.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил об обоснованных подозрениях в причастности российских спецслужб к взрывам складов боеприпасов в Чехии в 2014 году.

Министерство иностранных дел Чехии выслало из страны 18 российских дипломатов. По информации МИД, 18 дипломатов РФ были идентифицированы как сотрудники российских спецслужб.

В то же время чешская полиция объявила о розыске двух российских граждан, которые использовали паспорта на имя Александра Петрова и Руслана Боширова во время посещения 11-16 октября 2014 года Праги и Злинского края.

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