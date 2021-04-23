Дипломаты должны покинуть Россию до конца дня 15 мая.

Москва объявила пять польских дипломатов персонами нон грата, и обязала их покинуть Россию до конца дня 15 мая.

Читайте такжеЧехия поставила России ультиматум из-за высланных дипломатовКак сообщил МИД РФ, российская сторона информировала вызванного в МИД РФ посла Польши в Москве Кшиштофа Краевского о своем решении выслать пять сотрудников польского диппредставительства.

"Министерство объявило персонами нон грата пятерых сотрудников посольства Республики Польша в Российской Федерации. Им надлежит покинуть территорию Российской Федерации до исхода дня 15 мая 2021 года", - сообщили в российском МИДе.

Данная мера стала ответной на действия Польши, которая 16 апреля объявила персонами нон грата трех российских дипломатов за нарушение дипломатического статуса и деятельность в ущерб стране.

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Автор: Ирина Погорелая