Официальная Прага дала Москве время до полудня 22 апреля вернуть всех высланных чешских дипломатов.

Чехия обратилась к России с требованием пересмотреть решение о высылке из страны 20 сотрудников чешского посольства.

Об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек после встречи с послом России в Праге Александром Змеевским, пишет "Радио свобода".

Министр заявил, что если до полудня четверга, 22 апреля Россия не выполнит это требование, Чехия вышлет из страны столько сотрудников российского посольства, чтобы их осталось не больше, чем сейчас в России чешских дипломатов.

На данный момент в России осталось только пять сотрудников посольства Чехии с дипломатическим статусом.

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Скандал между Чехией и Россией

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил об обоснованных подозрениях в причастности российских спецслужб к взрывам складов боеприпасов в Чехии в 2014 году.

Министерство иностранных дел Чехии выслало из страны 18 российских дипломатов. По информации МИД, 18 дипломатов РФ были идентифицированы как сотрудники российских спецслужб.

В то же время чешская полиция объявила о розыске двух российских граждан, которые использовали паспорта на имя Александра Петрова и Руслана Боширова во время посещения 11-16 октября 2014 года Праги и Злинского края.

По данным чешских СМИ, взрыв на складах боеприпасов в чешском комплексе Врбетице в 2014 году вероятнее всего был устроен российскими агентами, чтобы сорвать поставки оружия. В частности - для силовых подразделений Украины.

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Автор: Олег Давыгора