В Сирии заявили, что старые соглашения о военных базах приостановлены, а новых подписано не было.

Россия не достигла договоренностей с Сирией о судьбе своих военных баз. В Сирии заявили, что приостановили действия соглашений, подписанных режимами российского и сирийского диктаторов Владимира Путина и Башара Асада. Новое правительство Сирии готово подписать новые соглашения с РФ, но, как заявляется, только на взаимовыгодной основе. Об этом пишет портал Милитарный.

Отмечается, что переговоры Сирии с Россией по пересмотру действующих соглашений продолжаются. Эти соглашения регулируют двустороннее сотрудничество, включая вопросы военного присутствия. Как сообщил министр иностранных дел Сирии Асад Хасан аль-Шайбани, новых соглашений достигнуто не было.

"Отношения Сирии с Россией были постепенными, и никаких новых соглашений не было подписано", - цитирует министра Syrian Arab News Agency.

Договоренности обсуждали во время визита президента Сирии аль-Шараа в Москву, где он встречался с Путиным. Они обсудили вопрос о судьбе Башара Асада, который скрывается в РФ. Также говорили о будущих отношениях и перспективах сотрудничества.

Журналисты пишут, что сторонам не удалось преодолеть разногласия. Главным образом тех, которые касаются российских военных баз в Сирии. Российские военные действуют в Сирии на основании соглашения с Асадом, подписанного в 2017 году. Соглашение было рассчитано на срок в 49 лет. Однако, по словам главы МИД Сирии, соглашения, заключенные прежним режимом, приостановлены: они "больше не отвечают интересам сирийского народа". Он сказал, что новые договоренности не достигнуты.

Он подчеркнул, что в дипломатической сфере новые сирийские власти будут действовать с учетом прав страны и не будут идти на уступки. По его словам, Сирия использует международный статус, чтобы укреплять связи с Россией, Китаем и Европой. Он добавил, что новое правительство восстанавливает отношения с Китаем, который стоял на стороне предыдущего режима. В следующем месяце официальные лица Сирии совершат первый официальный визит в Пекин.

Напомним, что после гражданской войны и революции в Сирии бывший диктатор Башар Асад бежал в Россию, и до сих пор скрывается там с семьей. Правительство Сирии выдало ордер на его арест за тяжкие преступления, среди которых убийство и пытки. За это его должны объявить в розыск Интерпола.

В Россию новое правительство Сирии также подало официальный запрос на экстрадицию Асада. Также от России неофициально требуют вернуть средства, которые успела вывести семья Асадов. Однако в РФ этот факт отрицают.

Кроме того, сирийцы требуют от России репараций за разрушения во время бомбардировок во время гражданской войны. Сирийское правительство сообщило, что "компенсация, реконструкция и восстановление" станут залогом восстановления доверия к России.

