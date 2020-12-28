Василий Рыбников

Самоубийство очередного телохранителя президента Путина, 38-летнего подполковника ФСО РФ, выпрыгнувшего несколько дней назад из окна собственного дома в трусах, надетых под штаны, не только вызывает неприятные ассоциации с грязным бельем провокатора Навального, но и говорит о том, что в высших эшелонах власти России стремительно распространяются последствия нового, доселе невиданного оккультного гомообряда.

Личные охранники российского президента не кончают с собой - для этого они слишком красивы и морально устойчивы, однако в некоторых элитарных кругах России красота и моральные принципы подчас могут стать палкой о двух концах. Несколько недель назад прямо посреди Кремля застрелился на службе молодой телохранитель Путина по имени Михаил. Среди причин досадного проступка коллеги Михаила называют равнодушное отношение начальства, но это не так, потому что Путин, по слухам, наоборот, был к парню очень неравнодушен и часто заманивал его к себе в бункер. В общем, загадка. А тем временем - новое самоубийство. Снова охранник из ФСО. На трупе записка : «Мама, папа, простите меня, похороните меня с Ирой (имя изменено), если можно». Однако источники утверждают, что в записке изменено не только имя, но и пол фигуранта. На самом деле там якобы написано: «Похороните меня с Вовой, если можно».

Путин специально просил уполномоченных сотрудников органов исполнительной власти намазать ядом именно трусы «берлинского пациента»

Конечно же, нельзя, ведь Вова жив, но кто, собственно, такой этот Вова? Знающие люди утверждают, что ниточка тянется на самый верх. Точнее, на самый низ, в Главбункер, обитатель которого, якобы вконец ошалев от многомесячного сидения взаперти, открыл для себя новое модное развлечение, афишировать которое в России обычно не принято. Смазки в огонь добавляют странные намеки провокатора Навального, утверждающего, что Путин специально просил уполномоченных сотрудников органов исполнительной власти намазать ядом именно трусы «берлинского пациента», именно изнутри и обязательно спереди.

Российские эксперты хохочут : "Навальный наконец нашёл конец, с которого его «отравили»! Причём в буквальном смысле этого слова!"

Российские эксперты хохочут : «Навальный наконец нашёл конец, с которого его «отравили»! Причём в буквальном смысле этого слова! Через гульфик на трусах! А могли зайти и с тыла!». Однако многим совсем не смешно. Да, в здоровой зацикленности россиян на концах нет ничего из ряда вон выходящего, таковы издержки духовности вяличия, однако почему это половое поветрие охватило всю российскую элиту именно сейчас? Экс-президент РФ Дмитрий Медведев с удовольствием изучает какой-то «разнотык». Что это такое, непонятно, и слава богу. У гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина наблюдается «нездоровая фиксация» на SpaceX, и это замечают даже в США: мол, ну да, понятно, у Маска ракета потолще рогозинской будет, но зачем же так открыто. Что же касается Владимира Владимировича Путина, то у него, безусловно, случай самый тяжелый. С одной стороны, это неудивительно, русская рыба, как известно, гниет с конца, но что же случилось с лидером мирового православия?

К сожалению, ответ на эту загадку не заставил себя долго ждать. Как выяснила несколько дней назад российская пресса, против Путина «недруги провели сильнейший оккультный обряд «33 короля», это та информация, которую получили в Кремле». Кое-кто «пустился во все тяжкие», с горечью констатируют российские журналисты. Нетрудно понять, что это был не просто ритуал с использованием чужих трусов, а классический гомообряд, разработанный ЦРУ...

С тех пор все заголовки российской прессы с упоминанием Путина стали вызывать всё большую тревогу. «Дима, привет! Нравится тебе?»: Путин исполнил мечту мальчика с лейкозом». «Что вы загадали на Новый год?»: Девятилетний мальчик узнал сокровенное желание Путина». «Владимир Путин рассказал о разговорах с Мишустиным за полночь». «Путин погладил своего орла: Сечин получил скрытое одобрение президента России». И так далее и тому, к сожалению, подобное. Неудивительно, что после наблюдения таких сцен личные охранники Владимира Владимировича кончают с собой один за другим. Да и не только с собой.

А ведь впереди Рождество, и что с ним делать - непонятно.

Всех желающих помочь украинской армии кончать российских наемников на Донбассе просят обращаться в фонд «Повернись живим». Страница фонда в Фейсбук.

Василий Рыбниров

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