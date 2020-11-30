Причиной самоубийства могло стать равнодушное отношение руководства к условиям работы погибшего, а также многочисленные переработки.

Прямо в Кремле во время несения службы застрелился сотрудник личной охраны Путина.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

"Михаил Захаров застрелился прямо во время службы. Его подразделение отвечает за личную охрану президента России", - говорится в сообщении.

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По словам коллег погибшего, причиной самоубийства могло стать равнодушное отношение руководства к условиям его работы, а также многочисленные переработки, – в одну из последних смен он был вынужден находиться на работе более 15 часов, сообщает Baza.

Информацию о самоубийстве в Кремле подтвердили и источники в правоохранительных органах, сообщает ТАСС.

"Сотрудник покончил с собой во время службы. По данному факту проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

Между тем, источник опроверг информацию о том, что погибший служил в подразделении, отвечающем за личную охрану президента РФ.

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Автор: Екатерина Лиманская