Прямо в Кремле во время несения службы застрелился сотрудник личной охраны Путина.
Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
"Михаил Захаров застрелился прямо во время службы. Его подразделение отвечает за личную охрану президента России", - говорится в сообщении.
Читайте такжеВ Москве 7-летний мальчик убил брата (видео)
По словам коллег погибшего, причиной самоубийства могло стать равнодушное отношение руководства к условиям его работы, а также многочисленные переработки, – в одну из последних смен он был вынужден находиться на работе более 15 часов, сообщает Baza.
Информацию о самоубийстве в Кремле подтвердили и источники в правоохранительных органах, сообщает ТАСС.
"Сотрудник покончил с собой во время службы. По данному факту проводится проверка", - сказал собеседник агентства.
Между тем, источник опроверг информацию о том, что погибший служил в подразделении, отвечающем за личную охрану президента РФ.
Вас также могут заинтересовать другие новости Русского мира:
- В закрытой российской клинике нашли труп пенсионерки
- В России решили продавать марки с Гитлером (фото)
- В России учителю пришлось отстреливаться от школьника и его друзей (фото)
- Россиянин случайно поджег себя в лифте и едва не погиб (видео 18+)
- Россия хочет создать свой "YouTube" и транслировать там кремлевскую пропаганду
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram