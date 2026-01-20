Буданов сделал заявление о достижении мира в Украине

Украина и США прилагают усилия и продолжают движение, но многое зависит от страны-агрессора России.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов со "сдержанным оптимизмом" характеризует текущие усилия по поиску путей к прекращению войны России против Украины. Об этом он сказал во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Максимально интересный вопрос: где мы находимся сейчас? Я хочу надеяться, что мы, все же, на пути к кардинальному решению нашей войны, которая – еще раз хочу всем напомнить – является самой кровавой и ужасной войной на территории Европы после завершения Второй мировой войны, и точно одной из самых кровавых за всю послевоенную историю мира", – подчеркнул Буданов.

При этом, как отметил глава ОП, нельзя сказать, что "завтра наступит мир гарантированно".

"Если кто-то так говорит – это точно неправда. Но прилагается очень много усилий. Прежде всего, предпринимаются усилия с нашей стороны, со стороны Соединенных Штатов Америки. Нравится это кому-то или не нравится, но это движение есть. Оно действительно существует, и мы, на самом деле, продвигаемся. Сможем ли мы достичь успеха в ближайшей перспективе или нет – также во многом зависит от Российской Федерации", – отметил Буданов.

Он отметил, что понятно, с кем приходится иметь дело:

"Говорю прямо – мы движемся. И сдержанный оптимизм – это тот термин, который я бы использовал для четкого определения данной ситуации".

Ожидается, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе между Украиной и США будут подписаны соглашения о гарантиях безопасности и экономическом процветании Украины на сумму 800 млрд долларов.

Представитель Владимира Путина Кирилл Дмитриев тоже должен появиться на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Там он встретится с американской делегацией. Цель Дмитриева может заключаться в том, чтобы сорвать потенциальное подписание соглашения между Украиной и США.

