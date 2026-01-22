Мирные переговоры сведены к одному вопросу: Уиткофф рассказал, с чем летит к Путину

По его словам, мирный процесс идет хорошо и он смотрит на него оптимистично.

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что имеет оптимистичный настрой в связи з попытками достичь мира в украино-российской войне и осталось решить всего один вопрос. Об этом он сказал во время выступления на украинском завтраке в Давосе.

Уиткофф отметил, что удалось достичь определенного прогресс в вопросе урегулирования войны в Украине. По его словам, стороны "находятся на завершающем этапе". При этом осталось решить один из вопросов мирного соглашения, отметил Уиткофф. И, по его словам, его можно решить:

"Мы пришли к одному вопросу, обсудили различные его варианты, и кажется, что это можно решить. Мы это решим. Многие вещи заслуживают украинцы, потому что они такие мужественные в своей борьбе. Я сочувствую украинцам. Поэтому мы едем в Москву, чтобы завершить это все. Подошло время это закончить, и мы это сделаем".

Видео дня

Также он заявил о возможности отмены американских пошлин для украинских товаров и способствованию перемещению в Украину промышленных компаний.

Уиткофф заявил, что отправится в Москву вечером 22 января. После этого он улетит в Абу-Даби, где пройдут встречи на уровне рабочих групп.

Накануне российский диктатор Владимир Путин говорил, что встретится ⁠в Москве ‍со спецпредставителем президента США Стивом ‌Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером для продолжения диалога об урегулировании в Украине, а также ‍для ‍обсуждения предложенной Трампом инициативы Совета мира.

Встречи в Давосе

Напомним, что украинская делегация провела встречу с спецпредставителями президента США Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом. Основными темами переговоров, по словам секретаря СНБО Рустема Умерова, стали экономическое развитие, восстановление после войны и гарантии безопасности для Украины

Вас также могут заинтересовать новости: