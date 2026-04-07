Шпионят и атакуют: Украина раскрыла, как РФ помогает Ирану воевать с США, – Reuters

По данным Киева, Россия передает Ирану разведданные и координирует кибероперации против целей на Ближнем Востоке.

Украинская разведка заявляет о масштабной скрытой поддержке Ирана со стороны России. Речь идет о передаче спутниковых снимков военных объектов и совместных кибероперациях, которые могли использоваться для подготовки ударов по целям в регионе, пишет Reuters.

По данным разведки, российские спутники в марте провели не менее 24 серий наблюдений в 11 странах Ближнего Востока. Было зафиксировано 46 объектов, среди которых:

военные базы;

аэропорты;

нефтяные месторождения;

объекты США и союзников.

В отчете отмечается закономерность: через несколько дней после таких наблюдений по этим целям наносились удары иранскими ракетами и дронами.

Особое внимание уделялось объектам в Саудовской Аравии, в частности району военного города короля Халида. Там, по данным разведки, могли искать позиции американских систем ПРО THAAD.

Также активность фиксировали в Турции, Иордании, Кувейте, ОАЭ и других странах региона. Отдельно подчеркивается интерес к Ормузскому проливу – ключевому маршруту для мировых поставок нефти и газа.

В отчете приведен один из случаев, когда российский спутник зафиксировал авиабазу принца Султана перед атакой Ирана 27 марта. После удара он снова пролетел над объектом для оценки последствий.

Во время атаки, по данным разведки, был поврежден самолет типа E-3 Sentry.

Киберфронт: совместные атаки хакеров

Помимо разведданных, Москва, вероятно, помогает Тегерану и в киберпространстве. В отчете говорится о координации между российскими и иранскими хакерскими группами через Telegram, в частности, Z-Pentest Alliance, NoName057(16), DDoSia Project и Handala Hack

Их целями были энергетические и телекоммуникационные компании, а также объекты критической инфраструктуры, в частности в Израиле.

Политическая реакция

В США заявили, что даже в случае подтверждения такая поддержка не влияет на их военную эффективность. В то же время официальные представители Ирана и России публично не прокомментировали обвинения.

Вопрос также поднимался на встрече G7, где союзники обсуждали возможную роль Москвы.

Как сообщал УНИАН, эксперты подсчитали, сколько война в Иране принесет Путину. По одному из сценариев, война может продлиться до конца сентября. В таком случае цены на нефть могут подняться до 150–200 долларов за баррель.

По данным Bloomberg, война в Иране уже принесла России дополнительные миллиарды долларов доходов от нефти, но Кремль выигрывает не только от роста цен на "черное золото".

