Не только нефть: война на Ближнем Востоке принесла России доходы из неожиданного источника

Западные покупатели проявляют всё больший интерес к российским металлам.

Война в Иране принесла России дополнительные миллиарды долларов доходов от нефти, но Кремль выигрывает не только от роста цен на "черное золото". Об этом сообщает Bloomberg.

Ормузский пролив – важный маршрут для поставок не только нефти, но и алюминия, сжиженного природного газа и некоторых видов удобрений. Из-за ограничения поставок цены на эти товары резко выросли. Так, алюминий подорожал на 12%, а карбамид – почти на три четверти.

Цены на алюминий приближаются к четырехлетнему максимуму после того, как иранские дроны и ракеты поразили два крупных завода в Бахрейне и Объединенных Арабских Эмиратах. Это улучшило перспективы российского металла, которого западные покупатели в основном избегали с 2022 года.

По данным лиц, знакомых с ситуацией, российский "Русал" получает запросы из США и Европы относительно резервных мощностей. В последние годы российская компания, производящая более 5% мирового алюминия, была вынуждена перенаправлять около половины своих продаж в Китай из-за ограничений со стороны Запада. Сейчас ситуация может измениться.

Есть признаки того, что некоторые другие российские товары теряют статус подсанкционных, который давил на них с момента вторжения в Украину четыре года назад.

Закрытие Ормузского пролива перекрыло жизненно важные поставки удобрений из Персидского залива. Россия отвечает за пятую часть мировой торговли удобрениями и уже готова заполнить этот вакуум.

"Поставки из России становятся все более важными для мировых рынков азота и фосфата", – сказал трейдер по удобрениям компании Andersons Inc Тейлор Истман.

В настоящее время Россия отдает приоритет внутренним поставкам. Впрочем, страна все еще может экспортировать некоторые виды удобрений в рамках действующих ограничений или те, которые не подпадают под действие квот.

"Без войны в Иране ситуация в российской экономике была бы гораздо хуже, чем сейчас", – считает директор аналитической организации Carnegie Russia Eurasia Center Александр Габуев.

Несмотря на оптимистичные прогнозы относительно экспорта некоторых товаров, способность РФ максимально использовать экономические выгоды от войны подорвана ударами украинских сил по ее нефтеперерабатывающим заводам, инфраструктуре и предприятиям по производству удобрений.

Так, "Дорогобуж" – крупный завод по производству азотных удобрений – будет простаивать до мая после украинского удара в феврале. Для некоторых других товаров ситуация выглядит более оптимистично.

Прогнозы экспорта пшеницы на этот и следующий сезоны улучшаются, поскольку риски, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке, повышают спрос.

Российские фермеры также выиграют от ограничений цен на внутренние поставки удобрений, тогда как высокие затраты могут повлиять на урожайность в Европе и Украине.

Российские поставщики газа также могут стать бенефициарами, поскольку иранские удары вывели из строя крупнейший в мире завод по производству сжиженного природного газа в Катаре, повредив около 17% его мощностей.

Хотя ранее президент США Дональд Трамп заявил, что предполагает завершение войны в Иране в течение двух-трех недель, вряд ли конфликт закончится быстро из-за контроля Тегерана над Ормузским проливом. В любом случае последствия на рынке, вероятно, будут ощущаться дольше. А значит, Москва получит еще больше прибыли.

"Чем дольше длится конфликт, тем больше потенциальная выгода для России. Повышенные в течение длительного времени цены на товары и устойчивый спрос благодаря отказу от санкций могут помочь компенсировать (Москве, – УНИАН) некоторые структурные потери", - говорит консультант Gatehouse Вита Спивак.

Ранее эксперты подсчитали, сколько война в Иране принесет Путину. По одному из сценариев, война может продлиться до конца сентября. В таком случае цены на нефть могут подняться до 150–200 долларов за баррель.

В этом случае до конца года продажа нефти и газа могла бы принести России около 386,6 млрд долларов, а налоговые поступления от торговли сырьем достигли бы 212,5 млрд долларов.

В то же время война в Иране существенно ослабляет экономику стран ЕС. Ранее стало известно, что сотни автозаправочных станций во Франции остались без топлива.

