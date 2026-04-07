Моджтаба Хаменеи в критическом состоянии и без сознания, - разведданные

По данным СМИ, сын бывшего верховного лидера находится в тяжелом состоянии в Куме, а власти могут остаться без фактического руководства.

В Иране обостряется политическая неопределенность. Новый верховный лидер Моджтаба Хаменеи находится в тяжелом состоянии и не может выполнять функции руководства страной.

Как пишет Times of Israel со ссылкой на данные американо-израильской разведки, которые были переданы союзникам в регионе Персидского залива, Хаменеи находится в городе Кум, где проходит лечение от серьезного заболевания. Он не может участвовать в принятии государственных решений.

Сообщается, что Хаменеи без сознания и находится в критическом состоянии.

Журналисты отмечают, что это первый случай с начала конфликта, когда публично названо местонахождение Хаменеи. Ранее считалось, что он мог быть ранен во время первых ударов в конце февраля.

В документе также упоминается о подготовке к похоронам его отца – Али Хаменеи. По данным разведки, он якобы погиб во время первых атак в начале вооруженного конфликта.

Моджтаба Хаменеи в тени – что известно о новом лидере Ирана

Как сообщал УНИАН, новым верховным лидером Ирана стал сын ликвидированного Али Хаменеи – Моджтаба Хаменеи. Однако он не появляется на публике. На днях он лишь во второй раз с момента назначения обратился к народу без видео или аудио. Текстовые заявления усиливают сомнения в его дееспособности.

В конце марта стало известно, что Моджтаба Хаменеи согласился провести переговоры с США. При этом отмечается, что Израиль не будет вовлечен в переговоры и вообще узнал о том, что о них договариваются, случайно.

