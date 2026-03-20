Война на Ближнем Востоке принесет российскому бюджету до 250 млрд долларов, если затянется до сентября. Об этом пишет Der Spiegel.

Аналитический центр KSE Institute при Киевской школе экономики выяснил, сколько может заработать Россия из-за роста цен на энергоносители.

Согласно первому сценарию война в Иране заканчивается к середине апреля. Цены на нефть на мировых рынках растут примерно до 100 долларов за баррель, цены на газ также повышаются. Вместо ожидаемых на 2026 год примерно 99 млрд долларов РФ получает 169 млрд долларов только от экспорта нефти; продажа газа приносит еще 50 млрд долларов. Таким образом, доступные для Кремля доходы от сырья увеличиваются в общей сложности на 84 млрд долларов.

Видео дня

По второму сценарию война затягивается до конца мая.

"Цены на нефть временно поднимаются до 140 долларов, но затем быстро падают, поскольку добыча в регионе и судоходство в Ормузском проливе возобновляются относительно быстро. К концу года Кремль получит в этом сценарии примерно на 161,3 млрд долларов больше, чем ожидалось бы без войны с Ираном. Государственные доходы вырастут на 97 млрд долларов", - сказано в статье.

Согласно еще одному сценарию война продлится до конца сентября. В этом случае цены на нефть могут вырасти до 150-200 долларов за баррель. К концу года продажи нефти и газа принесли бы России около 386,6 млрд долларов. Налоговые поступления Кремля от торговли сырьем достигли бы 212,5 млрд долларов.

Для сравнения: в годы войны Украина получила от своих партнеров в среднем около 100 млрд долларов в виде финансовой и военной помощи, напоминает Spiegel.

Война в Иране - последние новости

Издание The Economist писало, что война с Ираном становится для президента США Дональда Трампа непростым испытанием, угрожающим его влиянию внутри страны и за её пределами.

Там отмечали, что даже короткий конфликт способен изменить ход второго срока президента, а затяжные военные действия могут подорвать его позиции в Республиканской партии и ослабить контроль над внешней политикой.

