Корабль Shahid Bagheri находился на верфи в Персидском заливе, но внезапно исчез.

Иранский контейнеровоз, переоборудованный в военный носитель беспилотников, впервые покинул порт приписки. Это событие подтвердили спутниковые изображения, опубликованные Business Insider.

На спутниковом снимке, сделанном компанией BlackSky 12 ноября, видно корабль Shahid Bagheri на верфи в Персидском заливе. Однако уже 28 ноября новые изображения показали, что Bagheri покинул свой причал в судостроительном комплексе на западе от города Бандар-Аббас.

По данным независимого аналитика по обороне Х. И. Саттона, Bagheri вышел в море для испытаний у берегов Ирана. Подробности этих испытаний, в частности их результаты, остаются неизвестными. В ответ на запрос о комментарии, представитель оборонного ведомства США воздержался от оценки возможностей иранского корабля.

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Военный потенциал Ирана

По словам Фарзина Надими, эксперта по безопасности в Вашингтонском институте ближневосточной политики, этот шаг демонстрирует стремление Ирана расширить военное влияние за пределы прилегающих вод. Изначально Bagheri, ранее известный как контейнеровоз Perarin, в 2021 году был переоборудован для использования в составе ВМС Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). В 2023 году корабль получил трамплин и полетную палубу длиной почти 180 метров, позволяющую запускать беспилотники.

Пока неизвестно, какие именно модели и количество беспилотников способен перевозить Bagheri. Вероятно, корабль будут оснащать комбинацией ударных и разведывательных аппаратов. По мнению Надими, это позволит Ирану осуществлять долговременные операции, включая возврат использованных дронов.

Bagheri не является уникальным в своем роде: в 2022 году Иран ввел в эксплуатацию Shahid Mahdavi, еще один бывший контейнеровоз, переоборудованный в военный корабль. Mahdavi уже участвовал в развертывании в Индийском океане, демонстрируя способность Ирана действовать вдали от своих берегов.

Угрозы и перспективы

Возможности иранских кораблей пока не могут сравниться с американскими авианосцами, однако они способны играть роль в асимметричной войне, особенно если их вооружить дронами, ракетами и вертолетами. За последние годы Иран активно использует подобную тактику в морских конфликтах, включая атаки на торговые суда и судоходные маршруты.

Как отметил Надими, такие корабли, как Bagheri и Mahdavi, представляют угрозу не только для морских коммуникаций, но и для прибрежных объектов и инфраструктуры в регионе.

Как Иран помогает России в войне

Как известно, с начала полномасштабного вторжения оккупанты массово применяют в Украине дроны-камикадзе типа "шахед". Завод по производству таких беспилотников самими россиянами открыли в Татарстане.

Впоследствии западные СМИ сообщали, что Иран готовится отправить в Россию свои баллистические ракеты. В Ураине их применения до сих пор не фиксировали.

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