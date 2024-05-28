На заводе в особой экономической зоне "Алабуга" используют иранские технологии и рабочую силу из Африки.

В начале апреля Украина атаковала беспилотниками завод в особой экономической зоне "Алабуга" в Елабужском районе Республики Татарстан, на котором производятся дроны. Это стало новым этапом в войне беспилотников. Целью был высокотехнологичный колледж и производственный комплекс в российских степях, где Москва стремится увеличить производство оружия. Указанный завод имеет целью выпускать 6000 ударных беспилотников Shahed в год, пишет The Wall Street Journal.

Журналисты подчеркивают, что беспилотники играют все более важную роль в нынешних конфликтах. Россия осуществила десятки атак с использованием иранских дронов Shahed. Их низкая стоимость по сравнению с дорогими ракетами, которые использует Украина, приводит к тому, что подразделения противовоздушной обороны иногда прибегают к пулеметам, чтобы сбить их.

Вскоре после вторжения России в феврале 2022 года Украина успешно применила турецкие беспилотники Bayraktar TB2. В ответ Москва обратилась к Ирану за доступом к его беспилотникам. С тех пор РФ запустила более 4000 ударных беспилотников Shahed. Хотя первые модели были поставлены непосредственно из Ирана, последние удары были осуществлены устройствами, полностью изготовленными в России, говорят военные эксперты.

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Россия наращивает производство дронов

С тех пор Москва использует ключевые альянсы для наращивания своего оборонного потенциала. В начале апреля высокопоставленные чиновники администрации Байдена заявили, что Китай предоставил России оптику, микроэлектронику и другие материалы двойного назначения, которые могут быть использованы в беспилотниках. В сентябре Украина заявила, что Россия получает двигатели для ударных беспилотников "Шахед" из Китая, назвав поставщиком компанию под названием Beijing MicroPilot UAV Flight Control Systems.

Но также ключевым фактором является углубление связей России с Ираном и большим количеством африканских государств. Производство иранских беспилотников, расположенное в нескольких ангарах в особой экономической зоне "Алабуга" на притоке Волги, демонстрирует, как различные элементы сочетаются вместе.

Российские бизнесмены заключили соглашение о строительстве завода по производству беспилотников в конце 2022 года, когда они прилетели в Тегеран с выгодным предложением: 1,7 миллиарда долларов, частично оплаченных золотыми слитками. Необычные условия, подтвержденные The Wall Street Journal со ссылкой на представителей американских служб безопасности.

Согласно контракту между российскими менеджерами завода и их иранскими партнерами, который просочился в сеть Prana Network и был независимо подтвержден двумя советниками британского правительства, завод в "Алабуге" должен выпускать 6000 ударных беспилотников Shahed в год, в дополнение к разведывательным дронам. По данным Международного института стратегических исследований Лондонского аналитического центра по вопросам обороны, в конце апреля завод опередил свой производственный график, уже поставив 4500 обещанных "Шахедов".

По данным украинской военной разведки, российских солдат уже обучают управлять беспилотниками в Сирии инструкторы как из Революционной гвардии, так и из поддерживаемой Ираном боевой группировки "Хезболла". Десятки разведывательных беспилотников "Альбатрос", изготовленных на заводе в "Алабуге", получают детальную фоторазведку украинских позиций и передвижений на линии фронта. Их производитель заявил, что беспилотники уже помогли отбить попытку вторжения Украины в Белгород.

Россия теперь производит собственные боеголовки вместо того, чтобы ждать иранские, что ускоряет производство боеспособного оружия, сказал Генри Томпсон, эксперт по беспилотникам, ранее работавший в ООН, который проанализировал обломки, найденные в Украине, и пришел к выводу, что новейшие версии "Шахедов" были изготовлены в России.

Переход Москвы на беспилотники происходит благодаря использованию теневых логистических сетей Тегерана в дополнение к иранским военным технологиям. Многие подставные компании, которые Иран использовал в течение многих лет, чтобы избежать западных санкций, базировались в таких местах, как Гонконг или Дубай. США внесли в черный список десятки таких фирм, которые играют определенную роль в подпольной финансовой системе Ирана.

Вопрос квалифицированных рабочих

По словам авторов, для расширения производства беспилотников Россия нуждалась в квалифицированных рабочих для их сборки. Начальное производство разведывательных аппаратов "Альбатрос" в значительной степени полагалось на студентов из близлежащих технических колледжей. В начале прошлого года российские бизнесмены из особой экономической зоны "Алабуга" арендовали зал в высококлассной школе в Кампале, столице Уганды, и собрали аудиторию молодых студенток. Предложение включало квалифицированную работу с оплатой втрое выше, чем на родине в Уганде, с оплатой авиабилетов, бесплатным проживанием и университетским дипломом для участия в программе "работа-обучение".

Некоторые из вербовщиков – угандийские школьные учителя, администраторы и студенческие лидеры, которые незаметно связываются с бывшими учениками, имеющими нужные навыки. Джозеф Казибве, один из вербовщиков отмечает, что россияне заинтересованы в молодых женщинах, которые достигли успехов в изучении естественных предметов в средней школе. Казибве сказал, что не знал, что они будут привлечены к созданию беспилотников.

С тех пор в свободную зону "Алабуга" поехали более тысячи женщин со всей Африки, а в этом году, вероятно, к ним присоединится еще тысяча студенток. Зарплата там составляет почти 1000 долларов в месяц, что почти вдвое превышает среднюю зарплату в России.

На других кадрах, опубликованных свободной зоной, видно, как африканка, одетая в защитный костюм и маску, чтобы избежать загрязнения деликатных компонентов, приклеивает два крыла к оснащенному двигателем корпусу одного из разведывательных беспилотников "Альбатрос". Представители властей в Кампале подтвердили, что новобранцев, которых отправляют в Алабугу, используют для сборки беспилотных летательных аппаратов.

Российские дроны

Ранее УНИАН писал, что в России работают над превращением дрона-камикадзе Shahed-136 в барражирующий боеприпас по типу "Ланцета". Оба эти изделия являются дронами-камикадзе, однако между ними существует очень большая разница.

В то же время страны Запада, наконец, начали серьезно блокировать поставки западных компонентов для производства иранских дронов-камикадзе Shahed в России. Но сделать нужно значительно больше.

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