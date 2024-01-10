За это Иран получит от РФ деньги и военные технологии.

Иран может передать России баллистические ракеты типа "земля-земля", которые могут поражать цели на расстоянии до 700 километров. Об этом сообщает Sky News, ссылаясь на источники в Службе безопасности США.

"Из достоверной информации известно, что Иран и Россия продлили соглашение о вооружении, и Россия вскоре должна получить высокоточные ракетные системы "земля-земля", - сказал информированный источник службы безопасности США журналистам Sky News.

Известно, что речь идет о ракетах "Ababil" и "Fateh", которые могут поражать цели на расстоянии от 300 до 700 километров. За это Иран получит от России деньги и военные технологии.

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Новые дроны специально для РФ

Помимо ракет, Иран в ближайшее время может передать России новые дроны-камикадзе типа "Шахед". Речь идет о "Shahed-107". Этот дрон будет иметь длину 2,5 метра и размах крыльев 3 метра. Его можно запускать из автомобиля. Радиус действия такого дрона - до 1500 км. Кроме того, "Shahed-107 " будет оснащен трансмиттером для передачи видео.

"Такие разведывательные возможности означают, что беспилотник можно использовать для идентификации целей на линии фронта для поражения другими БПЛА или системами вооружения", – заявляют журналисты Sky News.

Получение РФ ракет от Ирана и КНДР - что известно

Официальные лица США рассказали газете The Wall Street Journal, что Россия планирует приобрести у Ирана баллистические ракеты малой дальности. Как сообщается, поставка иранских ракет может состояться уже этой весной.

В то же время издание Дифенс Экспресс пишет, что соглашение РФ с Ираном может быть подписана в ближайшее время. сообщается, что речь идет, вероятно, о баллистических ракетах Fateh-110 с дальностью в 300 км, а также Zolfaghar с дальностью в 700 км.

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