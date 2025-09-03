Ким пообещал сделать "все возможное, чтобы помочь России".

Диктатор КНДР Ким Чен Ын пообещал полностью поддерживать Москву во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Пекине, цитирует Politico.

"Если мы можем чем-то помочь России, мы обязательно это сделаем и будем считать это братским долгом, делая все возможное, чтобы помочь России", - подчеркнул Ким.

Путин ответил "самыми теплыми словами благодарности корейскому народу".

"Ваши солдаты сражались мужественно и героически. Мы никогда не забудем жертвы, принесенные вашими вооруженными силами и семьями ваших военнослужащих", - отметил российский диктатор.

Ранее в разведке Южной Кореи рассказали, сколько военных КНДР погибло на войне в Украине. По информации разведчиков, речь идет о 2 тысячах погибших солдат союзника РФ.

Кроме того, Северная Корея планирует дополнительно отправить в Россию около 6 тысяч солдат в рамках третьей партии развертывания войск.

В то же время недавно Ким Чен Ын официально подтвердил, что его солдаты воюют против Украины. В частности он провел траурную церемонию по военным, которые были ликвидированы во время войны РФ против Украины.

Отмечается, что государственное агентство KCNA даже обнародовало снимки, на которых можно увидеть, как диктатор публично чествует солдат, которых сам же и отправил воевать против Украины.

Как отметил немецкий эксперт по Корее Фредерик Шпор, публикация таких фотографий свидетельствует о том, что официальный Пхеньян уже не скрывает своего участия в войне против Украины.

