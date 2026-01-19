Мелони предложила стать посредником между Трампом и Европой по вопросу Гренландии

По словам политика, США и Европа имеют одинаковые опасения относительно безопасности в Арктике.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что может выступить посредником между Европой и президентом США Дональдом Трампом в вопросе Гренландии. Также политик предположила, что США, вероятно, неправильно поняли действия Европы по отправке войск на арктический остров, передает Bloomberg.

"Перспектива повышения пошлин для тех, кто способствует безопасности Гренландии, на мой взгляд, является ошибкой, и я, очевидно, не разделяю эту позицию", - подчеркнула она журналистам в Сеуле в воскресенье.

Такие слова Мелони прозвучали после заявления Трампа о том, что он введет пошлины для европейских стран, которые недавно отправили военный персонал в Гренландию.

В то же время, как пишет Bloomberg, европейские страны хотят показать, что серьезно относятся к безопасности Арктики после того, как американский лидер угрожал захватить остров.

Премьер-министр Италии добавила, что США и Европа имеют одинаковые опасения по поводу безопасности в Арктике, где Россия и Китай становятся еще более активными. По ее словам, движение европейских войск в этом случае следует рассматривать не как "инициативу против США, а скорее против других акторов".

"Я согласна с тем, что администрация США уделяет особое внимание Гренландии и Арктике в целом. Очевидно, что существует проблема понимания и коммуникации", - подчеркнула Мелони.

Также политик отметила журналистам, что разговаривала с Трампом по этому вопросу и сказала ему, что об этом думает. Она добавила, что союзники по НАТО также работают над более широкой стратегией обеспечения безопасности в Арктике.

Поэтому, по ее словам, новые санкции Трампа "будут ошибкой".

"Мы должны возобновить диалог, избежать эскалации, и именно над этим я работаю", - сказала итальянский премьер.

Политик подчеркнула, что после разговора с Трампом у нее сложилось впечатление, что сообщение, которое Европа хотела передать перемещением войск, вероятно, не дошло до президента.

Также она заявила, что не одобряет любые военные действия США с целью захвата Гренландии, но добавила, что понимает стратегическое значение этой территории и считает, что ее следует защищать от российских и китайских угроз.

"Я также считаю, что есть проблема в интерпретации того, что было сделано. Трамп был заинтересован в том, чтобы выслушать, но, как мне кажется, с точки зрения США, сообщение с этой стороны Атлантики не было четким", - подытожила Мелони.

Планы Трампа в отношении Гренландии - последние новости

Ранее Трамп заявил, что Дания 20 лет не может устранить российскую угрозу в Гренландии. Он считает, что ситуация требует немедленного решения. И это будет обеспечено в ближайшее время.

"НАТО уже 20 лет повторяет Дании, что вы должны устранить российскую угрозу из Гренландии. К сожалению, Дания не смогла ничего с этим поделать. Теперь настало время, и это будет сделано!", - подчеркнул американский президент.

В то же время министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Европа "слаба" и подтвердил планы по захвату Гренландии. По его словам, "Америка должна контролировать ситуацию" и президент США использует стратегическое влияние, чтобы добиться того, чего он хочет.

"Европейские лидеры придут к пониманию и осознают, что им необходимо находиться под защитой США в сфере безопасности", - добавил Бессент.

