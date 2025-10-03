Англиканскую церковь впервые в истории возглавит женщина

Это первая женщина в 500-летней истории англиканской церкви, которая занимает должность духовного лидера и мировой англиканской общины.

Новым архиепископом Кентерберийским станет Сара Маллалли. Как пишет The Washington Post, архиепископа Кентерберийского официально выдвигает британский монарх по совету премьер-министра, который, в свою очередь, опирается на совет комиссии англиканской церкви. Маллалли будет назначен 106-м архиепископом на службе в Кентерберийском соборе в марте 2026 года.

Премьер-министр Кир Стармер приветствовал назначение Маллалли: "Архиепископ Кентерберийский будет играть ключевую роль в жизни нашей страны. Я желаю ей всяческих успехов и с нетерпением жду совместной работы", - заявил Стармер.

Отмечается, что архиепископ Кентерберийский играет центральную роль в важных государственных событиях, таких как коронации, королевские свадьбы и похороны.

В своем первом обращении, которое транслировало государственное вещание в пятницу, Маллалли отметила крайнюю бедность, ухудшение климатического кризиса и ужасы войны, вспомнив Украину, Ближний Восток и ряд африканских государств.

Говоря о недостатках англиканской церкви, Маллалли подчеркнула важность предотвращения злоупотреблений и необходимости эффективно реагировать на случаи возникновения проблем.

Добавим, что должность архиепископа была вакантной с ноября прошлого года, когда Джастин Уэлби объявил об отставке на фоне скандала о недостаточной реакции церкви на преступления мужчины, который руководил евангельскими летними лагерями и подвергал мальчиков сексуальному, физическому и психологическому насилию.

Больше о Саре Маллалли

Последние семь лет 63-летняя Сара Маллалли служила епископом Лондона, занимая третью по старшинству духовную должность в церкви. Англиканская церковь разрешила женщинам становиться епископами только в 2014 году. И именно Малали впервые среди женщин заняла эту должность.

До своего рукоположения в 2001 году она работала в медсестринстве, а в возрасте 37 лет стала самым молодым человеком, назначенным главной медсестрой Англии.

Британское MI6 впервые возглавила женщина

Напомним, что в этом году британскую Секретную разведку MI6 также впервые возглавила женщина - Блейз Метревели. По данным СМИ, ее семья происходит из Украины, а ее дед был коллаборационистом во времена нацистской оккупации.

