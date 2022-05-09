Всего в апреле из российских портов отправилось 190 танкеров

Греция помогает Российской Федерации обходить ограничения по экспорту нефти. Танкеры с российской нефтью продолжают беспрепятственно заходить в европейские порты.

Об этом пишет Die Welt.

По данным издания, в апреле доля греческих судовладельцев в транспортировке российской нефти выросла втрое в сравнении с предыдущим годом. Всего в апреле из российских портов отправилось 190 танкеров, из них 76 - под флагом Греции.

Так, в конце апреля танкер Nissos Rhenia загрузил российскую нефть в порту Нидерландов и направился в Сингапур. Кроме того, выросло число отправок в Индию, Китай и Южную Корею.

По данным ОПЕК, Россия ежедневно экспортирует 7 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов.

Эмбарго на российскую нефть: что известно

Европейский Союз сейчас готовится принять шестой пакет санкций против РФ. В него должны войти ограничения на покупку российской нефти.

По словам еврокомиссара по вопросам экономики Паоло Джентилони, ЕС введет полное нефтяное эмбарго в течение девяти месяцев. Однако отдельные страны — Чехия, Венгрия и Словакия — получат отсрочку, о чем сообщили СМИ.

МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал не откладывать запрет на покупку российской нефти до 2023 года. Тем временем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал эмбарго "атомной бомбой" для экономики своей страны.

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