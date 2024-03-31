Россия должна ответить за горе, которое принесло мирным жителям Украины, заявили в Нацполиции.

После деоккупации в Буче Киевской области нашли 422 убитых мирных жителей, всего в Бучанском районе обнаружено 1190 тел. И эти цифры - не окончательные, ведь есть пропавшие без вести, их розыск продолжается, сообщил заместитель главы Национальной полиции Андрей Небитов во вторую годовщину освобожения Киевской области:

"На сегодняшний день пропавшими без вести считаются 514 жителей Киевской области. Остаются неопознанными 180 тел наших граждан. Россия должна ответить за горе, которое принесло мирным жителям Украины. За каждую отнятую жизнь".

По информации Небитова, Национальная полиция начала более 116 тысяч уголовных производств по фактам военных преступлений России в Украине, из них 23 тысячи - совершены в Киевской области:

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"Мы не дадим забыть об этом русским убийцам. Многих уже нашли".

Оккупация Бучи - что сообщалось

Напомним, ранее в Офисе генерального прокурора заявили, что за время российской оккупации только в Буче были убиты 637 мирных жителей. 460 инфраструктурных объектов были повреждены или разрушены.

Сообщалось, что расследование ужасных преступлений оккупантов продолжается. Идентифицированы подразделения Вооруженных сил РФ, которые принимали участие в боевых действиях в Бучанском районе. 16 российским военнослужащим сообщено о подозрении в совершении преступлений в Буче, три обвинительных акта направлены в суд.

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