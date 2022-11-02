Российский журналист Тимур Олевский считает, что с санкциями надо сделать две вещи.

Российский журналист Тимур Олевский утверждает, что санкции против России, которые были введены из-за ее вторжения на территорию Украины, сейчас активно работают.

"Когда говорят, что санкции не работают, не верьте этому – это враги говорят. Санкции работают дай Бог, и мы это слышали на валдайском форуме. Если бы санкции не работали, в Иране дроны бы не покупали. Даже пластик, малозаметный для радаров – это дефицит, не говоря уже про электронику", - сказал он в интервью УНИАН.

Он считает, что с санкциями надо сделать две вещи.

"Во-первых, надо следить и бить по рукам западных партнеров, чтоб они их сами не нарушали. Они норовят это сделать, потому что сами люди, им нужно жить и что-то есть. Во-вторых, чтобы сами санкции не ослабевали. Они работают не так, как люди ожидают – что, когда появятся санкции, вдруг пропадет кислород на территории России. Очень многое уже пропало, это очень сильно заметно", - сказал Олевский.

Журналист утверждает, что современная война так устроена, что качество разведки и точных ударов важнее, чем массированные артналеты.

"Десятью установками HIMARS, точно наведенными на цель спутником, вы добиваетесь большего, чем армия, которая "солнцепеками" выжигает все на своем пути. Тем, кто воюет, это понять не трудно, сложно тем, кто не воюет. Кажется "там махина, а у нас всего десять". Победа в уме. Спутник и HIMARS мощнее армады артиллерии, потому что раз – и нет у артиллерии снарядов. У России летит два спутника, один их которых над Украиной. А тот, который хотели запустить перед войной, взлетел и упал. Сгорел в плотных слоях атмосферы. Чтобы построить новый - нужны микрочипы и элементы, а их нет и не будет. Стиральную машину невозможно разобрать так, чтоб сделать спутник, потому что в космосе радиация. Там все так устроено, что частицы, которые пролетают сквозь микросхемы, создают лишние срабатывающие сигналы. Спутник улетит просто в неизвестном направлении, если он будет собран из чипов из стиральной машины. Поэтому у России нет глаз, чтоб использовать свою артиллерию, как Украина", - сказал он.

Олевский уверятет, что это и есть работа санкций.

"Санкции это не отсутствие латте, это – отсутствие спутника. Это для превосходства Украины на поле боя важнее, чем отсутствие латте в Москве", - подытожил журналист.

Санкции против РФ: детали

6 октября Европейский Союз утвердил восьмой пакет санкций против России. Он предусматривает установление ограничения цен на нефть для третьих стран, новые запреты на импорт и экспорт продукции на 7 миллиардов евро.

Представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил, что на сегодняшний день заморозили российские активы на 17,5 миллиарда евро. Эти активы принадлежат 1350 лицам и организациям, которые находятся под санкциями ЕС.

Польша вместе с Литвой, Латвией и Эстонией разработала новый пакет санкций против Российской Федерации за войну в Украине.