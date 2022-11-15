Также введены санкции против лиц, связанных с Кремлем.

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против глобальной сети военных закупок Российской Федерации.

Как говорится в заявлении Государственного департамента США, обнародованном посольством США в Украине, Госдепартамент и Министерство финансов США вводят санкции против международных посредников и поставщиков, включая сеть закупок в Европе и Азии.

Государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что в ответ на начатую Москвой войну против Украины Соединенные Штаты будут продолжать ломать цепочки военного снабжения России и налагать высокие расходы на тех, кто поддерживает президента Владимира Путина, а также всех, кто поддерживает агрессию России против своего соседа.

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Так, санкции объявлены против компании Milandr из-за ее деятельности в электронном секторе российской экономики.

"Это предприятие является российским разработчиком и производителем интегральных микросхем, специализирующимся на производстве продукции микроэлектроники. Milandr является частью московской военной научно-исследовательской структуры и принимало участие в российских выставках оружия", - говорится в заявлении.

Также санкции вводятся против трех компаний, связанных с Milandr: армянской Milur Electronics LLC, которую Milandr использовал в качестве подставной компании для ведения бизнеса с иностранными партнерами; тайваньской Sharp Edge Engineering Inc., подставной компании, которая покупала микроэлектронные компоненты в азиатских компаний; и швейцарской Milur SA, которую использовали сотрудники и деловые партнеры Milandr для координации финансовых переводов компании Milur Electronics LLC.

Дополнительно вводятся санкции против двух представителей Milur SA и генерального директора как самого Milandr, так и Milur Electronics.

Кроме того, под санкции попали члены семьи представителя российской элиты, против которого уже были введены санкции США, Сулеймана Керимова, включая его сына Саида Керимова; его взрослых дочерей Гульнару Керимову и Амину Керимову; а также его жену Фирузу Керимову. Министерство финансов также объявило о санкциях против Наримана Гаджиева, главного финансового посредника Керимова, и холдинговой компании в ОАЭ, связанной с Гаджиевым.

Вместе с тем, санкции вводятся против четырех французских компаний по недвижимости, которыми владеет Гульнара Керимова; против гражданки Швейцарии Лорин Кац, которая является президентом этих четырех компаний; против швейцарской организации, связанной с Кац; против мальтийско-российской компании по управлению самолетами Emperor Aviation Ltd, которая координировала роскошные путешествия ближайших родственников Керимова, включая Гульнару Керимову, даже после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Министерство финансов также добавило восемь роскошных самолетов, которые эксплуатирует Emperor Aviation, в перечень заблокированного имущества.

Еще санкции вводятся против Александра-Вальтера Студхальтера – ключевого игрока в финансовой сети Керимова, восьми связанных со Студхальтером компаний в пяти европейских странах, а также двух его взрослых сыновей, которые занимают руководящие должности в одной из компаний своего отца.

Санкции также распространяются на российского бизнесмена и инвестора Мурата Алиева, бывшего руководителя инвестиционной фирмы Керимова, и семь ассоциированных компаний. Инга Реттих, директор одной из этих компаний, которая работает и на Studhalter, также подпадает под санкции.

К тому же санкции объявляются против двух швейцарских холдинговых компаний, связанных с Андреем Гурьевым, известным сторонником Владимира Путина и бывшим российским сенатором, который находится под санкциями США.

Война в Украине и падение экономики РФ:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину.

После вторжения России в Украину агентство S&P снизило кредитный рейтинг РФ с ВВ+ до ССС-.

8 марта 2022 года S&P понизило кредитные рейтинги 52 российских компаний.

Россия допустила дефолт по своему внешнему долгу, так как предложила владельцам облигаций выплаты в рублях, а не в долларах.

23 апреля 2022 года были названы сроки полного дефолта России.

27 июня 2022 года впервые за сто лет Россия объявила дефолт по суверенному долгу.

30 июня началось стремительное падение акций "Газпрома". В тот же день вслед за "Газпромом" началось падение акций крупнейших российских компаний.

Полномасштабная война в Украине только за один квартал отбросила экономику России на четыре года. Вторжение стало причиной одного из самых продолжительных спадов в истории РФ.

24 августа Reuters сообщил о том, что России удалось избежать экономического кризиса из-за цен на нефть.

По состоянию на 31 августа Forbes сообщал, что из-за фантазий Путина об Украине 80% россиян остались без сбережений.

На седьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Россия собралась закупить 70 миллиардов долларов (около 4,4 триллиона рублей) в "дружественных" валютах для замедления роста курса рубля.

В третьем квартале основные экономические показатели экономики РФ сменились новым падением.

Из-за вторжения России в Украину страны Запада ввели санкционные ограничения, которые серьезно ударили по российской экономике.

Так, еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что цены на газ в Европе стабильно снижаются с августа, что является хорошей тенденцией для европейцев и означает уменьшение доходов для России.

Кроме того, Москва не может найти новые рынки для своей нефти. Агрессор намерен обеспечить себе нефтяные рынки к тому времени, когда 5 декабря вступят в силу санкции Европейского Союза в отношении морского экспорта российской нефти.

10 ноября 2022 года Министерство торговли США лишило Россию статуса страны с рыночной экономикой.

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