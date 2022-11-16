Планируется, что очередной пакет санкций будет одобрен уже в начале декабря.

Евросоюз в конце ноября презентует новый пакет санкций против России и Беларуси, который может быть одобрен в начале декабря.

Как сообщает корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, "девятый пакет санкций ЕС против России и Беларуси скорее всего будет представлен ближе к концу месяца, с расчетом, чтобы одобрить его в начале декабря".

Напомним, ЕС финально утвердил последний, восьмой пакет санкций против России в начале октября - до начала массированных российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

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Санкции против РФ: последняя информация

После полномасштабного вторжения в Украину, санкции против РФ ввели ЕС, США, Канада и ряд других стран.

Ограничения ударили по медицинской отрасли в России. Страна испытывает дефицит лекарств через что цены на отдельные препараты стремительно растут.

Министерство торговли США лишило Россию статуса страны с рыночной экономикой. Это произошло из-за вмешательства властей РФ в экономические процессы, что привело к искажению цен и издержек.

На переговорах по экспорту украинского зерна Россия пыталась добиться смягчения санкций в отношении государственного сельскохозяйственного кредитора Россельхозбанка. Это упростило бы агрессору продажу зерновых культур за границу.

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