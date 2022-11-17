Венгерский дипломат назвал решения ЕС "ошибочными и вредными".

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сделал скандальное заявление: дипломат обвинил лидеров ЕС в антироссийской политике и призвал избавиться от этих деятелей.

Глава венгерского МИД раскритиковал санкции Брюсселя против России, в частности он считает, что это "подорвет экономику Евросоюза".

"Сейчас мы видим, что война ведется жестоким образом, а европейская экономика движется к рецессии. Эта ситуация должна заставить тех, кто принимает решения, сесть и оценить развитие событий, что цены заоблачные и что российская экономика не пострадала от санкций", – сказал Сийярто для Magyar Hirlap.

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Сийярто призвал лидеров ЕС, которые выступали за санкции, "выйти и сказать, что они привели европейскую экономику к рецессии", и уйти в отставку: "Это была бы нормальная реакция тех, кто нанес ущерб Европе, вводя санкции".

Венгерский дипломат также назвал решения ЕС "ошибочными и вредными". По его мнению, лидеры Евросоюза "ведут организацию в тупик".

Позиция Венгрии по российской агрессии

Правительство Виктора Орбана публично выступает против антироссийских санкций. Он призвал Украину сесть за стол переговоров и заявлял, что не позволит транспортировать оружие через Венгрию в Украину.

В Будапеште проходили митинги против политики Орбана. Опросы демонстрируют недовольство венгров действиями Орбана.