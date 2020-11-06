Ранее ЕС ввел санкции против 40 представителей режима Лукашенко, причастных к подавлению мирных протестов и фальсификации президентской избирательной кампании в Беларуси. В списке самого Лукашенко не было.

Европейский союз ввел санкции против Александра Лукашенко и 14 белорусских чиновников.

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Об этом говорится в Официальном журнале ЕС.

Решение Совета ЕС о расширении санкций за применение насилия в отношении мирных протестующих в Беларуси после фальсификации выборов президента вступает в силу сегодня, 6 ноября.

Ограничительные меры предусматривают замораживание активов и запрет на въезд.

Также под санкции попали сын Лукашенко Виктор, руководитель администрации президента Игорь Сергиенко, руководитель КГБ Иван Тертель, начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Роман Мельник, руководитель Следственного комитета Иван Носкевич, председатель Государственного комитета судебных экспертиз Алексей Волков, заместитель председателя Следственного комитета Сергей Аземша, заместитель председателя Следственного комитета Андрей Смаль, руководитель Оперативно-аналитического центра Андрей Павлюченко, заместитель министра информации Игорь Бузовский, пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, командир группы «Альфа» Сергей Зубков, экс-госсекретарь Андрей Равков и председатель Конституционного суда Петр Миклашевич.

Как указано на сайте Европейского Совета, в общем санкции введены против 59 человек из Беларуси.

2 октября Евросоюз официально ввел санкции против 40 представителей режима Лукашенко, причастных к подавлению мирных протестов и фальсификации президентской избирательной кампании в Беларуси. В списке самого Лукашенко не было.

Ситуация в Беларуси

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Автор: Виталий Саенко