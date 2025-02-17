По мнению министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, саммит европейских лидеров в Париже, который проходит 17 февраля, имеет целью "помешать достижению соглашения по миру в Украине". Об этом, по информации издания Bloomberg, он заявил во время визита в Астану.
"Сегодня в Париже мы видим собрание провоенизированных, антитрамповских, разочарованных европейских лидеров, которые хотят помешать достижению соглашения о мире в Украине. Вместо этого мы поддерживаем усилия Дональда Трампа (президента США, - ред.) и переговоры между США и Россией", - сказал Сийярто.
Венгерский дипломат подчеркнул, что Будапешт считает политику Трампа относительно прямых переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным более перспективной.
"Обращение США к России подтверждает давнюю политику Венгрии по сохранению открытых каналов связи для правительства в Москве", - добавил Сийярто.
Отмечается, что президент Франции Эммануэль Макрон на саммит в Париже пригласил семь стран, в частности Великобританию. В то же время Венгрия на встречу не была приглашена.
Саммит европейский лидеров в Париже: что известно
Как сообщал ранее УНИАН, Макрон созвал экстренный саммит в Париже, чтобы обсудить ситуацию в Европе после последних заявлений администрации президента США Дональда Трампа, а также представителей его администрации во время Мюнхенской конференции по безопасности.
Лидеры ЕС планировали обсудить в Париже вариант "автоматического" получения Украиной членства в НАТО, если Россия вдруг нарушит режим прекращения огня после того, как будет заключено мирное соглашение между странами. Эту идею поддержал, в частности, президент Финляндии Александр Стубб.
Вас также могут заинтересовать новости:
- "Трамп дал РФ надежду "сожрать" Украину, если Россия будет играть на стороне США. К лету Штаты поймут, что имели ложные надежды", - аналитик Алексей Ижак
- Зеленский рассказал, будет ли участвовать во встрече представителей США и РФ в Саудовской Аравии
- Еще одна европейская страна допустила отправку миротворцев в Украину