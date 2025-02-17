Сийярто заявил, что саммит хочет помешать достижению соглашения по миру в Украине.

По мнению министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, саммит европейских лидеров в Париже, который проходит 17 февраля, имеет целью "помешать достижению соглашения по миру в Украине". Об этом, по информации издания Bloomberg, он заявил во время визита в Астану.

"Сегодня в Париже мы видим собрание провоенизированных, антитрамповских, разочарованных европейских лидеров, которые хотят помешать достижению соглашения о мире в Украине. Вместо этого мы поддерживаем усилия Дональда Трампа (президента США, - ред.) и переговоры между США и Россией", - сказал Сийярто.

Венгерский дипломат подчеркнул, что Будапешт считает политику Трампа относительно прямых переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным более перспективной.

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"Обращение США к России подтверждает давнюю политику Венгрии по сохранению открытых каналов связи для правительства в Москве", - добавил Сийярто.

Отмечается, что президент Франции Эммануэль Макрон на саммит в Париже пригласил семь стран, в частности Великобританию. В то же время Венгрия на встречу не была приглашена.

Саммит европейский лидеров в Париже: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, Макрон созвал экстренный саммит в Париже, чтобы обсудить ситуацию в Европе после последних заявлений администрации президента США Дональда Трампа, а также представителей его администрации во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Лидеры ЕС планировали обсудить в Париже вариант "автоматического" получения Украиной членства в НАТО, если Россия вдруг нарушит режим прекращения огня после того, как будет заключено мирное соглашение между странами. Эту идею поддержал, в частности, президент Финляндии Александр Стубб.

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