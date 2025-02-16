Европейские лидеры хотят "привязать" это обязательство к вероятному нарушению Россией перемирия.

Европейские лидеры на встрече в Париже, которая состоится 17 февраля, отдельно обсудят вариант "автоматического" приобретения Украиной членства в НАТО, если Россия вдруг нарушит режим прекращения огня после того, как будет заключено мирное соглашение между странами.

"Должны быть предусмотрены разрушительные последствия, что отсутствовало в предыдущих соглашениях о прекращении огня в Украине с 2014 года", - говорится в материале The Guardian.

Сообщается, что предложение о членстве в НАТО, обусловленное нарушением Россией режима прекращения огня, было выдвинуто некоторыми американскими сенаторами и теперь получило поддержку высокопоставленных европейских лидеров, включая президента Финляндии Александра Стубба.

Видео дня

Он настаивает на том, что не следует "открывать дверь для российских фантазий" о сферах влияния.

Что еще известно о гарантиях безопасности для Украины

Ранее УНИАН сообщал, что США опросили Европу о гарантиях безопасности Украине. Отмечается, что вопросник был отправлен европейским союзникам на прошлой неделе. Документ состоит из шести пунктов и вопросов.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не снимет членство в НАТО со стола переговоров. При этом он подчеркнул, что не верит в гарантии безопасности без Америки.

Вас также могут заинтересовать новости: