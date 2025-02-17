Источник издания сказал, что на встрече некоторые европейские лидеры рассмотрят гарантии безопасности, которые могут быть предоставлены.

Ускорение украинской дипломатии означает, что Европе нужно делать больше и лучше.

Такое заявление сделал представитель французского президента перед неформальными переговорами с несколькими ключевыми европейскими лидерами в Париже, пишет Reuters.

Издание напомнило, что президент США Дональд Трамп ошеломил европейских союзников, когда объявил, что провел телефонный разговор с российским диктатором Путиным, не посоветовавшись с ними, и начнет мирный процесс. Спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлогг еще больше потряс Европу, когда сказал, что ей нет места за столом мирных переговоров.

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"Мы считаем, что в результате ускорения украинского вопроса, а также в результате того, что говорят американские лидеры, европейцам необходимо делать больше, лучше и согласованно для нашей коллективной безопасности", - высказал мнение чиновник.

Источник добавил, что на встрече будут рассмотрены "гарантии безопасности, которые могут быть предоставлены европейцами и американцами, вместе или по отдельности".

Издание указало, что некоторые страны были недовольны тем, что встреча только для избранных лидеров и не являлась полноценным саммитом ЕС.

Переговоры об окончании войны в Украине

12 февраля президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с властелином Кремля Путиным и сказал, что тот хочет мира, поэтому США и РФ начнут переговоры об окончании войны.

Позже в команде Трампа объяснили, что на начальном этапе ни европейцы ни украинцы участия в переговорах принимать не будут. Их подключат позже, когда диалог выйдет на серьезный уровень.

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