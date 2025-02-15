Лидеры стран Европы обсудят вызовы, которые ставит перед ними политика Трампа.

Президент Франции Эммануэль Макрон созывает европейских лидеров на экстренный саммит, чтобы обсудить ситуацию в Европе после последних заявлений администрации президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Politico со ссылкой на заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Я очень рад, что президент Макрон позвал наших лидеров в Париж", - цитирует Сикорского издание.

Он добавил, что ожидает, что на саммите, который состоится в понедельник, европейские лидеры "очень серьезно" обсудят вызовы, которые ставит президент США Трамп.

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"У президента Трампа есть метод работы, который русские называют "разведка боем": ты нажимаешь - и видишь, что происходит, а потом меняешь свою позицию... И мы должны ответить", - сказал польский министр.

Остается непонятным, отмечается в материале, примут ли во встрече участие все лидеры ЕС или только представители определенных стран, а также будут ли приглашены другие европейские лидеры, в частности премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

В то же время министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, который участвовал в дискуссии с Сикорским в Мюнхене, не подтвердил и не опроверг экстренный саммит, добавляет издание.

Позиция США относительно Европы

Как сообщал ранее УНИАН, министр обороны США Пит Гегсет считает, что сохранение европейской безопасности должно быть обязательством европейских членов НАТО, и именно Европа должна обеспечить подавляющую долю летальной и нелетальной помощи для Украины.

В то же время, по мнению президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, в целом, если смотреть на любые вопросы безопасности, касающиеся Европы или НАТО, нужна поддержка как со стороны США, так и Европейского Союза.

По словам спецпредставителя президента США Кита Келлога, представителей Европы за столом переговоров по окончанию войны в Украине не будет. В то же время "глупо было бы говорить", сказал он, что в этом процессе не будет Украины.

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