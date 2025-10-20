Президент отметил, что Украина поддерживает любой формат переговоров, который может способствовать завершению войны.

Украина готова присоединиться к переговорам президента США Дональда Трампа и правителя России Владимира Путина в Будапеште (Венгрия), если поступит такое приглашение.

Об этом журналистам заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Clash Report.

"Украина готова встретиться в Будапеште, если ее пригласят, хотя это не лучшее место по историческим и политическим причинам", - отметил Зеленский.

Президент добавил, что достаточно своего времени уделил спецпредставителю Трампа Стиву Уиткоффу, чтобы остановить продвижение идеи проведения мирных переговоров в Венгрии. Среди альтернативных локаций рассматривали Швейцарию, Австрию, Ватикан, Саудовскую Аравию, Катар и Турцию.

"Потому что мы говорим о мире в Украине, а не о выборах в Венгрии. Я не считаю, что премьер-министр (Виктор Орбан - УНИАН), который везде блокирует Украину, может сделать что-то положительное для украинцев или хотя бы что-то уравновешенное. Настроение, что Россия вроде бы выигрывает на поле боя, присутствует в тех или иных кругах Соединенных Штатов Америки, так же, как и противоположное настроение - Россия ничего не выигрывает", - добавил он.

Вместе с тем, Зеленский подчеркнул, что Украина готова поддержать любой подход, если он действительно принесет мир.

"После многих кругов разговора в течение этих более двух часов с ним (Трампом, - УНИАН) и с его командой, его месседж, на мою точку зрения, что стоим там, где стоим на линии соприкосновения, - положительный. Если будет понимание всех сторон", - отметил президент.

Будапешт - исторический и политический контекст

Трампа и Путин договорились о подготовке их возможной встречи в Будапеште. В России на фоне этих новостей заговорили об урегулировании войны по секретным договоренностям.

Украинский президент Владимир Зеленский выразил согласие на участие в потенциальной встрече в Будапеште, если она поможет приблизить достижение мира в Украине.

То, что Путин и Трамп выбрали Будапешт для своего саммита, вызывает дискуссии и возмущение как в Украине, так и в Европе. Будапешт - символически очень чувствительное место для Украины по нескольким причинам - и политическим, и историческим.

Во-первых, именно Будапештский меморандум 1994 года стал ключевым документом, в котором США, Великобритания и Россия гарантировали Украине безопасность и территориальную целостность в обмен на отказ от ядерного оружия. Этот документ провалился.

Во-вторых, Венгрия сейчас - единственный член ЕС и НАТО, который системно блокирует или тормозит поддержку Украины, продвигая пророссийские месседжи и ведя отдельную политику "миротворца".

В-третьих, с исторической точки зрения, Будапешт неоднократно становился местом компромиссов за счет меньших государств. В политической памяти Восточной Европы город ассоциируется с советским подавлением Венгерского восстания 1956 года, когда Москва силой восстановила контроль над страной.

