Визит виновника войны в Венгрию может стать предательством Украины.

Европа и цивилизованный мир должны решительно противостоять любому визиту Владимира Путина в Будапешт для встречи с Дональдом Трампом. По мнению обозревателя Forbes, адвоката Энди Семотюка, встреча Трампа с Путиным в Будапеште стала бы "явным отказом от международного правопорядка, демократического мира и, что наиболее болезненно, оскорблением Украины".

Он напомнил, что именно в Будапеште Россия, Украина, США и Великобритания подписали в 1994 году Будапештский меморандум. В нем страны пообещали уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в обмен на отказ Киева от своего ядерного арсенала. А вторжение России в Украину в 2014 году и в 2022 году нарушило это обещание.

"Проведение сегодня в том же городе так называемого "мирного саммита", с участием того же агрессора, символически повторит это предательство. Как можно ожидать, что Россия будет соблюдать новое мирное соглашение, если она уже нарушила первое, подписанное именно там?", - написал он.

Также он пишет, что помимо символизма действует и юридически обязательный международный закон. Согласно решению Международного уголовного суда, Владимир Путин является обвиняемым военным преступником, разыскиваемым "за незаконную перевозку населения из оккупированных районов Украины в Российскую Федерацию, наносящую ущерб украинским детям".

"Ключевым моментом является то, что каждый член Европейского союза, включая Венгрию, который является участником учредительного договора МУС, Римского статута, по закону обязан содействовать аресту Путина за это военное преступление в момент, когда он ступит на венгерскую землю", - указал юрист.

Он пишет, что в соответствии с Римским статутом, государства-члены МУС имеют четкие и обязательные обязательства: сотрудничать в расследованиях, содействовать арестам и передаче, а также предоставлять доступ к доказательствам. Игнорирование этих обязательств подрывает не только МУС, но и всю концепцию международного порядка:

"Если Будапешт позволит Путину беспрепятственно прогуляться по столице ЕС, это подорвет всю систему международного правосудия, созданную именно для предотвращения подобной безнаказанности".

Он добавил, что присутствие Путина в Эвропе будет издевательством над верховенством закона и демократией, а также обесценит усилия по поддержке Украины. И поскольку Путину необходимо разрешение на посещение Венгрии, то ему не должно быть предоставлено такой привилегии, уточнил он.

Также он пишет, что нельзя сравнивать потенциальное присутствие Путина в ЕС с его визитом на Аляску, поскольку Соединенные Штаты не являются участниками МУС и не связаны его обязательствами. А Венгрия и все ее ближайшие европейские соседи являются участниками.

Кроме того, он отмечает, что нужно послать сигнал авторитарным режимам и их сторонникам - таким лидерам, как Виктор Орбан. Этот сигнал состоит в том, что верховенство закона — это не "меню, из которого можно выбирать по своему усмотрению".

"Заигрывание Венгрии с путинизмом и пренебрежение демократическими нормами — это не просто внутренние причуды; они являются частью глобальной тенденции отступления от демократии, с которой необходимо бороться, а не потакать ей. Поддержка ордера МУС на арест Путина касается не только Украины — речь идет о создании прецедента ответственности, с которым такие лидеры, как Орбан, должны столкнуться как с уроком того, что значит принадлежать к свободному миру. И это может привести либо к уходу Орбана с поста лидера Венгрии, либо к выходу Венгрии из ЕС в будущем", - сделал вывод юрист.

Предложения о встрече Трампа и Путина в Венгрии – что известно

Напомним, что после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным появилась информация о подготовке их возможной встречи в Будапеште. В России некоторые заговорили об урегулировании войны по секретным договоренностям между ними.

В то же время украинский президент Владимир Зеленский выразил согласие на участие в потенциальной встрече в Будапеште, если она поможет приблизить достижение мира в Украине.

