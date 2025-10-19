Российская пропаганда создала какую-то очень причудливую реальность, в которой Трамп и Путин еще на Аляске заключили секретный пакт, который теперь допишут в Будапеште.

В то время как западные аналитики не ждут ничего конкретного от анонсированной встречи Трампа и Путина в Будапеште, российская пропаганда уже празднует дипломатическую победу и едва ли не переход США на сторону России. Об этом пишет французская газета Le Monde.

Наиболее наглядным проявлением российского оптимизма стал рост индексов Московской фондовой биржи на 5% сразу после телефонного разговора Путина и Трампа на этой неделе. В информационном пространстве России тоже начался пир самодовольства.

"Похоже, что существует план урегулирования [войны в Украине], который уже был представлен на Аляске, и для которого определены точные параметры", - заявил в комментарии Le Monde Федор Лукьянов, которого французская газета назвала "любимым политологом Кремля".

Российские чиновники в целом поддерживают это мнение, рассказывая о неких "конфиденциальных" договоренностях Трампа и Путина по урегулированию конфликта в Украине, якобы достигнутых на встрече в августе. На российском пропагандистском жаргоне эти таинственные договоренности называют "духом Анкориджа" или "положительными аспектами Аляски".

Однако Le Monde отмечает, что саммит на Аляске, очевидно, был провальным: он завершился досрочно, запланированный обед был отменен, переговоры по важным экономическим контрактам, запланированные на более позднее время того же дня, не состоялись. Да и никаких шагов в направлении мирных переговоров между Киевом и Москвой после этого тоже не произошло.

"Иными словами, это было фиаско - за исключением российского национального нарратива, который изображал это как успех, утверждая, что Путину удалось навязать Трампу свои требования о прекращении войны, в частности капитуляцию Украины", - пишет Le Monde.

И после этого мнимого триумфа на Аляске российская пропаганда уже ожидает каких-то далеко идущих соглашений между США и Россией, которые будут заключены в Будапеште. Дипломатический советник Кремля Юрий Ушаков уже описывает предстоящий саммит, как "встречу между великими державами", на которой основное внимание будет сосредоточено уже даже не на достижении мира в Украине, а на "огромных перспективах" экономического сотрудничества между РФ и США.

Оторванность россиян от реальности в этом контексте иллюстрирует предложение, которое озвучил экономический советник Кремля Кирилл Дмитриев. В соцсети Х он предложил Илону Маску использовать его компанию Boring Company, специализирующуюся на строительстве тоннелей, чтобы пробурить огромный тоннель от Аляски на Чукотку.

Этот тоннель, длиной более 100 километров, предварительно оценивается в более 65 миллиардов долларов. Теоретически технологии Boring Company могут уменьшить расходы до 8 миллиардов долларов. Но все равно остается вопрос: кто и что будет возить по этому тоннелю, который соединит две огромные безлюдные пустоши на отдаленных окраинах двух государств.

Как писал УНИАН, на этой неделе Путину удалось переиграть Зеленского, в очередной раз воспользовавшись наивностью и некомпетентностью Трампа. Российский диктатор повторил трюк, который уже несколько раз проворачивал в этом году: когда Трамп уже был почти готов передать Украине ракеты "Томагавк", Кремль предложил новые переговоры, и американский президент в очередной раз "дал шанс дипломатии".

Эту неспособность Трампа держаться выбранного курса и склонность попадаться на один и тот же трюк Путина французская газета Le Monde назвала откровенно "раздражающей".

