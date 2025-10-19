Президент Украины считает, что Трамп должен давить на Путина еще больше, чем он давил на ХАМАС.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов присоединиться к предстоящей встрече президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште. Об этом он сказал в интервью NBC News.

По мнению украинского лидера, Трампу нужно оказывать еще большее давление на Путина, чем он оказывал на ХАМАС с целью прекращения огня в Газе.

"Путин нечто подобное, но сильнее ХАМАС", - сказал Зеленский и подчеркнул, что война в Украине масштабнее, чем на Ближнем Востоке, а российская армия является второй по величине в мире, мол, именно поэтому нужно большее давление.

Также он прокомментировал возможную встречу американского и российского президентов в столице Венгрии Будапеште.

"Если мы действительно хотим справедливого и длительного мира, нам нужны обе стороны этой трагедии. Как могут быть какие-то соглашения без нас?" - отметил президент Украины.

На вопрос журналистки, будет ли он настаивать на поездке в Будапешт, Зеленский ответил, что сказал Трампу: "Я готов".

Кроме того, президент Украины рассказал, готов ли он отказаться от определенной территории, чтобы прекратить войну:

"Если мы хотим остановить эту войну и срочно и дипломатическим путем перейти к мирным переговорам, нам нужно оставаться там, где мы есть, а не давать что-то дополнительное Путину".

Он добавил, что мирные переговоры должны проходить тихо - "не под ракетами, не под беспилотниками". На вопрос, может ли Трамп положить конец войне в Украине, Зеленский ответил: "Да, благословит Бог".

Возможная встреча Трампа и Путина в Будапеште: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, Трамп и Путин поговорили по телефону и договорились снова встретиться в Будапеште, чтобы, по словам президента США, "попытаться положить конец этой позорной войне между Россией и Украиной".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан доволен тем, что Трамп собирается встретиться с Путиным в Будапеште. "Запланированная встреча президентов США и России - отличная новость для всех миролюбивых людей мира. Мы готовы!" - отреагировал он на эту новость и заявил, что подготовка к саммиту уже идет.

Также пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщала, что Трамп попросит Зеленского присоединиться к их встрече с Путиным в Будапеште.

