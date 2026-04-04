Рютте летит в США на фоне угроз Трампа выйти из НАТО

Визит генерального секретаря Альянса состоится на фоне напряженности вокруг Ирана и заявлений Трампа о возможном пересмотре роли США в НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте совершит официальный визит в США с 8 по 12 апреля, где проведет серию ключевых переговоров с американским руководством.

Как сообщили в Альянсе, 8 апреля в Вашингтоне Рютте встретится с президентом Дональдом Трампом, государственным секретарем Марко Рубио и министром обороны Питом Хэгсетом.

На следующий день, 9 апреля, генсек НАТО выступит с речью и примет участие в дискуссии, организованной Ronald Reagan Presidential Foundation Institute. В период с 10 по 12 апреля он также присоединится к встрече Бильдербергского клуба.

В НАТО подчеркивают, что поездка была запланирована заранее. В то же время ее проведение совпадает с резким обострением отношений между Вашингтоном и европейскими союзниками.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, в последние дни Трамп публично ставил под сомнение дальнейшее участие США в Альянсе и критиковал европейские страны за нежелание поддержать американскую позицию по конфликту с Ираном и ситуации вокруг Ормузского пролива. Ранее он также заявлял, что Вашингтон может пересмотреть гарантии безопасности союзникам в случае недостаточной поддержки.

Несмотря на это, признаков немедленного формального выхода США из НАТО пока нет. На этом фоне визит Марка Рютте рассматривают как попытку снизить напряжение и возобновить диалог между Белым домом и союзниками по Альянсу, особенно в условиях растущих вызовов в сфере безопасности.

