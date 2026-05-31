Президент Румынии попросил РФ бить по Украине так, чтобы не страдали граждане его страны

Президент Румынии заявил, что инциденты с российскими дронами становятся угрозой для румынских граждан.

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что России нужно изменить тактику обстрелов Украины, чтобы граждане его страны не страдали от этого. Такое заявление он сделал в эфире BBC Weekend.

"У нас за последние 2 года было, пожалуй, 20 или 30 инцидентов с дронами. Сначала в них не было взрывчатки. Около месяца назад был еще один, со взрывчаткой, который, к счастью, не взорвался", - рассказал Дан.

Президент Румынии отметил, что это становится угрозой для румынских граждан.

"Поэтому, когда россияне наносят удары по городам с другой стороны Дуная, они должны быть уверены, что не нанесут ущерба румынским гражданам", - подчеркнул Дан.

Кроме того, в разговоре с журналистами президент Румынии заявил, что не исключает возможности высылки российского посла в случае новых инцидентов с дронами.

На своей странице в соцсети X Дан поделился результатами технического отчета о дроне, который разбился в ночь на 29 мая в Галаце. Он рассказал, что это "Герань-2" (российский аналог Shahed 136).

"Румыния не будет игнорировать или преуменьшать значение любого инцидента, угрожающего жизни ее граждан, национальной безопасности или суверенитету румынского государства", - написал президент Румынии.

Президент Румынии обещал "соразмерный ответ" на атаку российского дрона

Напомним, что вскоре после инцидента с российским дроном в Галаце в ночь на 29 мая президент Румынии Никушор Дан заявил, что "примет соразмерные меры". Он также созвал заседание Совета национальной безопасности для обсуждения ответных мер.

Дан говорил о том, что Румыния является членом НАТО и ни в коем случае не допустит, чтобы война, развязанная Россией против Украины, была перенесена на ее граждан.

