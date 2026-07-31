В Италии нашли загадочный эликсир, который может быть 'прародителем' Coca-Cola

Эта находка дала повод заговорить о возможном итальянском "прототипе" напитка.

Итальянский монах обнаружил в архивах старинной флорентийской аптеки документ с рецептом лечебного эликсира на основе боливийских листьев коки и орехов кола, сообщает The Guardian.

Отец Мануэль Руссо, ректор монастыря Сан-Марко, рассказал, что наткнулся на пожелтевший документ – что-то вроде рекламной листовки – разбирая архивы.

В бумаге описан рецепт elisir vinoso ricostituente ("восстанавливающего вина-эликсира"): 10 граммов боливийских листьев коки и 30 граммов орехов кола, смешанных с вином. Монахи, создавшие этот напиток, продавали его как тоник, помогающий восстановить силы тела и разума после усталости из-за болезни или старости.

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Дата на документе не указана, однако считается, что он появился в конце XIX века – именно тогда монахи активно торговали боливийскими листьями коки, которые миссионеры привозили в Италию. Было это задолго до того, как в 1961 году листья коки запретили по всему миру из-за содержания природного алкалоида, из которого производят кокаин.

Рецепт и правда напоминает тот, которым пользовался американский фармацевт Джон Пембертон: в 1886 году он создал сладкий сироп из экстракта листьев коки и орехов кола. Местное законодательство в отношении алкоголя не позволяло ему добавлять вино, поэтому он разбавил ингредиенты газированной водой – так появился тоник, впоследствии превратившийся в Coca-Cola.

Узнав о находке Руссо, некоторые местные СМИ начали размышлять, не стоит ли искать настоящие корни известного напитка во Флоренции, а не в США. Впрочем, сам отец Руссо, который к тому же нашел несколько пустых бутылок из-под эликсира, не спешит с выводами.

"Я не хочу навлечь на себя иск от Coca-Cola или что-то в этом роде. Г-н Пембертон изобрел собственный рецепт, притом без алкоголя... К тому же в то время подобные лекарства из листьев коки производили и другие люди. Это было довольно распространено в Италии и Франции. Единственное, что могу сказать – аптека Сан-Марко имела свой собственный рецепт", – сказал он.

Еще одним претендентом на роль "прародителя" Coca-Cola считают Kola Coca – алкогольный сироп, который в 1885 году производили дистилляторы в Валенсии, в Испании.

Другие найденные Руссо документы показали, что эликсир флорентийских монахов, коштовавший от 2 до 6 итальянских лир (менее цента по современному курсу), пользовался бешеной популярностью среди покупателей.

Монастырь Сан-Марко основали в 1436 году во Флоренции, а аптеку при нем открыли в 1460-м, чтобы обслуживать бедные слои района. По словам Руссо, аптека – "одна из самых красивых вещей, которые есть в нашем монастыре" – работает и по сей день, хотя в 1995 году ее перенесли в другую часть города.

Первоначальное помещение сохранилось полностью, включая чучело крокодила, привезенное с Нила, которое свисает с потолка еще с 1600-х годов. В XIX веке европейские аптекари часто подвешивали крокодилов и других рептилий под потолком своих лавок – так они демонстрировали клиентам, что имеют доступ к редким экзотическим ингредиентам.

Также Руссо нашел этикетки чистого кислорода, коньяка и ректификованного нефтяного спирта.

История напитка

Ранее УНИАН писал о полной истории создания Coca-Cola – о том, как напиток, который изначально продавался как лекарство с кокаином в составе, стал самым популярным в мире. Его изобрел американский ветеран Гражданской войны Джон Пембертон, который пытался побороть собственную зависимость от морфия. Сначала он выпустил алкогольный напиток French Wine Coca – смесь вина с листьями коки и орехами кола, и лишь позже, из-за запрета на продажу алкоголя в округе, где он работал, заменил вино на газированную воду и сахар. Так случайно родился вкус, который впоследствии покорил весь мир – первый стакан напитка был продан 8 мая 1886 года.

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