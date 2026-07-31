Прекращение огня станет плохим исходом войны в Украине, – аналитик

Если Россия оставит себе награбленное, это не принесет прочного мира, считает эксперт.

Само по себе прекращение огня между Украиной и Россией не способно обеспечить долгосрочный мир. Напротив, любое урегулирование войны должно предусматривать восстановление справедливости, наказание виновных в военных преступлениях и выплату репараций Украине. Об этом пишет профессор политологии Бостонского университета, аффилированный исследователь Гарвардского университета Уолтер Клеменс в статье для журнала Europe’s Edge Центра анализа европейской политики (CEPA).

Автор отмечает, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным вызывают всё больше вопросов, ведь даже потенциальное прекращение боевых действий не будет означать установления устойчивого мира.

Как говорится в публикации, ни одна из сторон не согласна с нынешним статус-кво в войне. Кремль стремится сохранить контроль над оккупированным Крымом и другими захваченными территориями, а также требует передачи под свой контроль части Донбасса, которую до сих пор удерживает Украина. В то же время Киев настаивает на возвращении всех территорий, оккупированных с 2014 года, включая похищенные музейные экспонаты.

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По мнению Клеменса, мирное соглашение не должно поощрять агрессора. Автор подчеркивает, что российское руководство должно понести ответственность за развязывание войны и совершенные преступления.

"Путин и его ближайшее окружение должны предстать перед судом по типу Нюрнбергского, чтобы ответить за свои военные преступления в Украине", – пишет аналитик.

Клеменс напоминает, что Международный уголовный суд уже выдал ордер на арест Владимира Путина в связи с массовой депортацией украинских детей.

Кроме того, в материале отмечается, что Россия должна компенсировать Украине не только разрушение городов и инфраструктуры, но и человеческие потери, последствия психологических травм, экологический ущерб и убытки, нанесенные аграрному сектору.

Проводя историческую параллель, эксперт напоминает, что после войны в Персидском заливе ООН обязала Ирак выплатить Кувейту 52 млрд долларов компенсаций. По его мнению, в случае с Украиной сумма репараций должна превысить один триллион долларов, а финансировать их можно за счет значительных российских доходов от экспорта нефти и газа.

Клеменс также считает, что будущее урегулирование должно гарантировать право Украины самостоятельно определять внешнеполитический курс, включая возможное членство в Европейском Союзе и НАТО. В то же время он призывает к глубоким демократическим изменениям внутри самой России, сравнивая необходимые реформы с процессом послевоенной трансформации Западной Германии.

В заключение автор подчеркивает, что ответственность за достижение справедливого мира лежит не только на Украине, но и на всех странах демократического мира.

"Украинцы и их российские соседи нуждаются в том, чтобы все лидеры свободного мира работали в долгосрочной перспективе и обеспечили справедливость для Украины", – резюмирует Клеменс.

Война в Украине

Как писал УНИАН, российско-украинская война показала, что классическая окопная тактика утратила эффективность из-за массового применения дешевых и высокоточных дронов. Постоянное патрулирование неба делает опасным даже процесс рытья траншей, а концентрация большого количества войск в таких укрытиях лишь увеличивает риск потерь.

Также мы рассказывали, что операция "МоЛоЧКа", которую проводят Силы беспилотных систем ВСУ против танкеров "теневого флота" РФ, оказалась эффективной с точки зрения логистики и при этом не привела к масштабной экологической катастрофе в Азовском море. Спутниковые данные показали лишь локальные случаи загрязнения и пожаров, что резко контрастирует с последствиями аварий или ударов РФ по гражданским судам в Чёрном море.

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