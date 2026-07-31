Некоторые украинцы имеют право на ежемесячную государственную помощь по уходу.

Не все украинцы знают, но если человек из-за возраста или состояния здоровья не может обходиться без постоянного ухода, он может рассчитывать на специальную государственную компенсацию. Причем для ее получения нужно соответствовать конкретным условиям и иметь при себе все необходимые документы. Разберемся, каким категориям граждан полагается помощь по уходу в нашей стране и как ее оформить.

Государственная социальная помощь по уходу - список категорий

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 02.04.2005 № 261, право на получение помощи имеют сразу несколько категорий граждан, нуждающихся в постоянном уходе из-за возраста или состояния здоровья.

Прежде всего это лица с инвалидностью вследствие войны I группы, а также II и III групп, если они проживают одни и по заключению врачебно-консультативной комиссии (ВКК) нуждаются в постоянном постороннем уходе.

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Кроме того, выплата назначается:

военным пенсионерам с инвалидностью I группы вследствие заболевания, полученного во время службы;

одиноким пенсионерам за выслугу лет, которым необходим постоянный уход;

одиноким гражданам старше 80 лет.

Следует уточнить, что помощь по уходу за 80-летними назначается лишь в том случае, если человек получает пенсию и также по заключению ВКК нуждается в постоянном постороннем уходе.

Также право на помощь имеют малообеспеченные лица с инвалидностью I группы и одинокие малообеспеченные пенсионеры, если их среднемесячный доход за последние шесть месяцев не превышает прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (2 595 гривень).

Государственная социальная помощь по уходу - размер и оформление

Размер помощи устанавливается индивидуально и зависит от категории получателя. При этом рассчитывается сумма в процентах от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, например:

100% (2 595 грн) – для лиц с инвалидностью I группы вследствие войны;

75% (1 946,25 грн) – для других лиц с инвалидностью I группы;

50% (1 297,50 грн) – для некоторых лиц с инвалидностью II группы;

30% (778,50 грн) – для одиноких пенсионеров, лиц старше 80 лет и большинства других категорий.

Подать заявление на помощь по уходу за лицом с инвалидностью можно в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины независимо от места регистрации, через веб-портал электронных услуг ПФУ или через уполномоченного представителя. Если лицо не может обратиться лично по состоянию здоровья, документы вправе подать его законный представитель.

В том, как оформить уход за пожилым человеком, вам понадобятся:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

регистрационный номер налогоплательщика (при наличии);

медицинское заключение о необходимости постоянного ухода;

документы об инвалидности (если есть);

декларацию о доходах и имущественном состоянии.

При подаче заявления через представителя дополнительно требуются документы, подтверждающие его личность. После проверки всех данных Пенсионный фонд примет решение о назначении помощи и уведомит об этом заявителя.

Таким образом, чтобы получить помощь по уходу - старше 80 лет быть недостаточно: право на выплату возникает только при соблюдении всех условий, предусмотренных законодательством, в частности при наличии соответствующих заключений ВКК.

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