Ученые столетиями искали 'Атлантиду песков', но нашли ее другие

Исторические данные также указывают на то, что когда-то в пустыне Руб-эль-Хали, крупнейшей в мире непрерывной песчаной пустыне, процветал оазис.

Где-то под дюнами Аравийской пустыни - по крайней мере, так гласит легенда - лежит город, который разрушил сам Бог. Почти столетие за ним гнались самые известные исследователи мира: одна команда даже утверждала, что нашла его. Об этом пишет Popular Mechanics.

Интересно, что легенда начинается в древнем арабском фольклоре. Вабар, как говорят, был богатым, укрепленным городом-оазисом на торговом пути благовоний, его вода поддерживала невероятно высокие башни, через которые проходили караваны ладана и мирры, направлявшиеся из Южной Аравии в Средиземноморье. Затем он исчез - это было божественное наказание за жадность и безнравственность.

При этом исторические данные также указывают на то, что когда-то в пустыне Руб-эль-Хали, крупнейшей в мире непрерывной песчаной пустыне, процветал оазис.

Видео дня

Отмечается, что западное увлечение Вабаром началось в 1931 году, когда британский исследователь Бертрам Томас решил стать первым европейцем, пересекшим Руб-эль-Хали. Его бедуинские проводники рассказывали ему истории о затерянном городе, и Томас был заинтригован - он запечатлел на своих картах караванные пути, которые, по их утверждению, вели в Вабар, и опубликовал свои находки в "Географическом журнале", назвав город "Атлантидой песков".

Это положило начало поискам, которые привлекли таких людей, как Лоуренс Аравийский (Томас Эдвард Лоуренс), британские исследователи Гарри Сент-Джон Филби и Уилфред Тезигер, а также американский исследователь Уэнделл Филлипс. Все они охотились за этой "Атлантидой песков", но ни одна их попытка не увенчалась успехом.

При чем здесь съемочная группа

Затем, в 1980-х годах, кинорежиссер и археолог-любитель Николас Клэпп собрал команду, в которую вошли авантюрист сэр Ранульф Файнс и археолог Юрис Заринс. Используя спутниковые снимки NASA, они проследили древние караванные пути, сходящиеся к месту в Омане, называемому Шишр.

Именно режиссер руководил раскопками, которые в конечном итоге обнаружили укрепленные поселения, разрушенные башни и остатки постоянного колодца. В статье New York Times 1992 года говорится:

"Руководствуясь древними картами и точными наблюдениями из космоса, археологи и исследователи обнаружили затерянный город глубоко в песках Аравии, - об исследователях, - и они практически уверены, что это Вабар, легендарный торговый центр богатой торговли ладаном, существовавший тысячи лет назад".

Важно, что Тезигер писал об этом месте десятилетиями ранее. Геологи нефтяной компании задокументировали его разрушенную крепость в 1940-х годах и отвергли ее как кандидата на роль Вабара. Сама крепость, вероятно, была построена в 1500-х годах, хотя команда Клэппа утверждала, что она расположена над гораздо более древним поселением.

Саудовские чиновники публично поставили под сомнение эти утверждения, а ЮНЕСКО классифицирует Шишр как средневековое поселение. Ничто из найденного там не доказывает, что это было чем-то большим, чем хорошо укрепленный торговый пост, не говоря уже о легендарном мегаполисе.

Но команда Клэппа не сдалась. В исследовании 2007 года, опубликованном в журнале Remote Sensing in Archaeology, археологи написали, что в Шишре были обнаружены артефакты из Персии, Рима и Греции, а также восьмиугольная крепость, связанная с торговлей благовониями. И хотя они не нашли никаких следов песчаной бури, они обнаружили карстовую воронку - ту, которая поглотила главные ворота, - вероятно, образовавшуюся из-за того, что жители осушили грунтовые воды.

Заринс предложил более тонкое обоснование: исторические тексты описывают Вабар как регион и народ, а не как отдельный город. Шишр, утверждал он, все еще может быть частью этой головоломки.

Отмечается, что с переходом торговли по морским путям вместо безводной пустыни и истощением грунтовых вод Шишр, вероятно, канул в небытие, и его гибель вполне могла заложить основу для легенды об Вабаре. Но если Вабар еще можно найти, он, возможно, все еще лежит среди песков пустыни Руб-эль-Хали.

Интересные археологические находки

В 1973 году польские национальные новости были полны волнения, когда археологи готовились вскрыть гробницу почитаемого польского монарха Казимира IV Ягеллона.

Всего через несколько дней после вскрытия гробницы четверо из 12 исследователей, вошедших в склеп, погибли. Через 10 недель это число подскочило до 10. В конце концов, через несколько лет погибли 15 человек, которые либо находились внутри гробницы, либо работали с телом в лаборатории.

Вас также могут заинтересовать новости: